Шарлін не прийшла: князь Альбер II з дітьми з'явився на святковому заході у Монако

Князь Альбер II з дітьми принцом Жаком та принцесою Габріеллою відвідали святковий захід.
З нагоди свята Святого Іоанна Його Світлість князь Альбер II та його діти були присутні на освяченні Святих Дарів у Палатинській капелі. А після церемонії Альбер та принц із принцесою спостерігали за горінням традиційного багаття в Монако на площі Палацу.
Знімками поділилися у княжому акаунті в Instagram.
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Княгиня Шарлін на заході із сім'єю не була присутня з невідомої причини. Раніше, нагадаємо, Її Світлість відвідала Париж, де сходила на захід, присвячений французькому спортивному та громадському діячеві, ініціатору організації сучасних Олімпійських ігор та президентові Міжнародного олімпійського комітету П'єру де Кубертену. Ймовірно, її відсутність саме була пов'язана з цією поїздкою.
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