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Шарлін та Альбер вдають сім'ю на публіці: новий вихід княжої пари з дітьми у Монте-Карло

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Шарлін та Альбер вдають сім'ю на публіці: новий вихід княжої пари з дітьми у Монте-Карло

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін побували на "Формулі-1" у Монте-Карло. З собою на захід вони взяли і двох дітей – принца Жака та принцесу Габріеллу.

Це перша поява подружжя на публіці після того, як французькі ЗМІ повідомили, що Шарлін отримує 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, що погодилася виконувати свої королівські обов'язки та з'являтися на публіці разом із чоловіком.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Вчора на публічному заході було видно, що Шарлін дуже холодна по відношенню до Альбера. Хоча ще зовсім нещодавно публічно княгиня спростовувала чутки про розлучення, запевняючи, що у їхній сім'ї все добре.

Востаннє Шарлін відвідувала Гран-прі 2019 року, де її поцілував у щоку Л'юїс Гемілтон.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

За вихідні Шарлін мала два виходи. Вперше вона з'явилася на публіці у блузці з геометричним принтом від Akris, підкресливши образ червоною помдою на губах.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Другого дня княгиня з'явилася на публіці у блакитному комбінезоні від південно-африканського бренду Terrence Bray, зшитого спеціально для неї. Образ Шарлін доповнювали квіткові сережки у вухах та світлий манікюр. Позуючи перед публікою княгиня тримала за руки свою 7-річну дочку принцесу Габріеллу, яка була одягнена у довгу сукню у квітковий принт та білі сандалі. Князь Альбер II тримав за руку сина принца Жака, який, як і його батько був у штанах та піджаку.

Княгиня Шарлін / © Associated Press
Княгиня Шарлін / Фото: Associated Press

В Instagram Шарлін поділилася ще одним знімком своїх дітей, зробленим цього дня.

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