Шарлін у білому костюмі, а Альбер в червоному піджаку: княже подружжя зустрілося з олімпійською збірною Монако

Подружжя відвідало презентацію олімпійської збірної Монако, яка братиме участь в Олімпійських іграх у Парижі.
Княгиня Шарлін прибула на захід у білому штанному костюмі, що складається з подовженого жакету та штанів зі стрілками, який поєднувала з туфлями-човниками відтінку металік на підборах та мініатюрною сріблястою сумкою на ланцюжку. У неї у вухах були перлинні сережки-висячки, на жакеті пришпилений значок, також Шарлін зробила легкий макіяж і акуратне укладання.
Князь Альбер був у білих штанях та у червоному піджаку, який доповнив білою сорочкою та сіро-червоною краваткою у смужку. Він ішов із дружиною, тримаючи її за руку.
Літні Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
А днями князь Альбер II зі своїми двома дітьми був присутній на святковому заході у Монако. Шарлін того дня була відсутня оскільки була на заході в Парижі.
Раніше ми розповідали, як позашлюбний син Альбера II Александр Грімальді сходив на показ Dior на Паризькому тижні моди.
Читайте також:
- Вдягла комбінезон без білизни: княгиня Шарлін із чоловіком на церемонії в Монако
- У луку від Louis Vuitton: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми сходила на перегони
- З дітьми та чоловіком: княгиня Шарлін побувала на спортивному заході