Шарлін знайшлася: палац випустив заяву про те, де перебуває княгиня Монако

Княжий палац Монако розповів, що відбувається з княгинею Шарлін.

Понад місяць дружина князя Альбера II не з'являється на публіці з чоловіком і дітьми. Французькі ЗМІ висловили занепокоєння з приводу стану здоров'я колишньої спортсменки. А ми в нашому матеріалі намагалися розібратися в причинах такого загадкового зникнення княгині Шарлін.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

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Сьогодні стало відомо, що знаменну дату — 2 липня — десяту річницю свого весілля — Шарлін і Альбер II проведуть окремо одне від одного, пише Hello!.

Княгиня висловила жаль з приводу того, що наступного тижня не може провести десяту річницю весілля разом зі свої чоловіком, принцом Монако Альбером II. Вона перебуває а Південній Африці, де досі лікує лор-інфекцію.

У заяві палацу пояснюється, що медична бригада Шарлін проінструктувала її не подорожувати, оскільки принцесі ще належить пройти лікування і відновитися після додаткових процедур.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

"Цього року я вперше не буду з чоловіком на річницю нашого липневого весілля, що складно, і це мене засмучує. Однак у нас з Альбером не було іншого вибору, крім як слідувати інструкціям медичної бригади, хоча це надзвичайно складно. Він надав мені неймовірну підтримку. Мої щоденні розмови з Альбером і моїми дітьми дуже допомагають мені підтримувати настрій, але я сумую за спілкуванням з ними. Це було особливим, коли моя сім'я відвідувала мене в Південній Африці, і було дійсно чудово бачити їх. Я не можу дочекатися возз'єднатися з ними ", — сказала Шарлін.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Associated Press

До того, як захворіти, мати двох дітей вела роботу зі збереження і боротьбу з браконьєрством для свого фонду в Південній Африці. А в Instagram показувала фотографії з цієї події.

Принцеса Габріелла і принц Жак / Getty Images

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Весілля Шарлін і князя Альбера II (7 фото)

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