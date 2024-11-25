Шарлотта Казірагі вийшла у світ із синами: який вигляд мають підрослі хлопці

Нещодавно племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казірагі відвідала святкування Національного дня у Монако.
Шарлотта Казірагі, яка на початку 2024 року розлучилася з чоловіком, з'явилася на урочистому заході зі своїми дорослими синами – Бальтазаром та Рафаелем.
38-річна Шарлотта Казірагі приїхала на захід у блакитному твідовому пальті від Chanel, у неї було розпущене каштанове волосся, на обличчі був легкий, ледь помітний макіяж, а на шиї золотий ланцюжок з кулоном у вигляді серця. Вона зробила червоний манікюр і одягла золоту каблучку на палець.
Сини Казіраги були в синіх класичних костюмах і сорочках, молодший був у червоній краватці.
На цьому ж заході з'явилася княгиня Шарлін у стильному бузковому костюмі від Louis Vuitton та мініатюрному капелюсі-таблетці.
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