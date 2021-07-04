Шарлотта Казірагі з мамою принцесою Кароліною та сином на спортивному заході в Монте-Карло

Шарлотта Казірагі з мамою принцесою Кароліною та сином на спортивному заході в Монте-Карло

Члени князівської родини Монако відвідали світський захід.

Принцеса Кароліна Ганноверська і її дочка Шарлотта Казірагі приїхали вчора, 3 червня на Гран-прі 15-го міжнародного турніру зі стрибків у воду, який триває в Монте-Карло.

Шарлотта Казірагі з сином Рафаелем і її мама принцеса Кароліна / Getty Images

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34-річна Шарллотта Казірагі приїхала на захід разом з 7-річним сином Рафаелем (хлопчик народився 2013 року від стосунків принцеси з актором Гадом Ельмалехом). Хлопчик був одягнений в блакитний костюм, смугасту сорочку і кросівки. Його мама Шарлотта була в чорно білій сукні середньої довжини і чорних босоніжках на невисоких підборах, у неї був акуратний макіяж на обличчі, просте укладання і на шиї золотий ланцюжок з серцем.

Шарлотта Казірагі і принцеса Кароліна / Getty Images

64-річна Кароліна Ганноверська була одягнена в білий штанний костюм, босоніжки на підборах також на шиї у принцеси було золоте кольє і ланцюжок, а на зап'ясті такий самий браслет і годинник, і доповнила образ золотими сережками, легким укладанням і макіяжем.

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