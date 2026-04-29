Шарлотта Казірагі одягла сорочку, як у Ніколь Кідман на показ бренду Chanel
Монакська журналістка та племінниця князя Альбера II – Шарлотта Казірагі – відвідала показ Chanel.
Як амбасадорка французького бренду Шарлотта Казірагі завжди відвідує покази Chanel і цього разу приїхала подивитися круїзну колекцію сезону 2026-2027 у Біарріці.
Для виходу Казірагі обрала подовжену білу сорочку вільного фасону від Chanel, чорні вільні штани та туфлі з квадратними носами на підборах. Волосся Шарлотти вільно спадало на плечі легкими хвилями, вона зробила легкий макіяж, підкресливши губи блиском, і доповнила образ кількома золотими браслетами та каблучками, а також темним манікюром та великими сережками-кліпсами.
Нагадаємо, у такій самій сорочці з'явилася на показі Chanel на Паризькому тижні моди акторка Ніколь Кідман.