Шарлотта Казірагі одягла сорочку, як у Ніколь Кідман на показ бренду Chanel

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Реклама

Як амбасадорка французького бренду Шарлотта Казірагі завжди відвідує покази Chanel і цього разу приїхала подивитися круїзну колекцію сезону 2026-2027 у Біарріці.

Для виходу Казірагі обрала подовжену білу сорочку вільного фасону від Chanel, чорні вільні штани та туфлі з квадратними носами на підборах. Волосся Шарлотти вільно спадало на плечі легкими хвилями, вона зробила легкий макіяж, підкресливши губи блиском, і доповнила образ кількома золотими браслетами та каблучками, а також темним манікюром та великими сережками-кліпсами.

Нагадаємо, у такій самій сорочці з'явилася на показі Chanel на Паризькому тижні моди акторка Ніколь Кідман.

Реклама

Ніколь Кідман на Паризькому тижні моди / © Associated Press

Новини партнерів