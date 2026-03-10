- Дата публікації
Шарлотта Казірагі вся з ніг до голови в Chanel з’явилася на показі французького бренду в Парижі
Племінниця князя Монако — Шарлотта Казірагі — не могла пропустити шоу бренду Chanel на Паризькому тижні моди.
Письменниця, журналістка та амбасадорка французького бренду відвідала показ Chanel осінь/зима 2026-2027 у межах Паризького тижня моди, з’явившись перед камерами у смарагдовому спідничному костюмі з твіду від Chanel, чорно-білих туфлях на шпильках теж від Chanel, а в руках тримала маленьку чорну сумку на золотому ремінці-ланцюжку від бренду.
Шарлотта розпустила волосся, зробила макіяж та доповнила образ сережками-вісячками теж від Chanel, кількома золотими браслетами та червоним манікюром.
Минулого разу член княжої родини Монако з’явився на шоу Chanel у січні 2026 року, який також відбувся на Паризькому тижні моди.