Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Шарлотта Казірагі вся з ніг до голови в Chanel з’явилася на показі французького бренду в Парижі

Племінниця князя Монако — Шарлотта Казірагі — не могла пропустити шоу бренду Chanel на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Getty Images

Письменниця, журналістка та амбасадорка французького бренду відвідала показ Chanel осінь/зима 2026-2027 у межах Паризького тижня моди, з’явившись перед камерами у смарагдовому спідничному костюмі з твіду від Chanel, чорно-білих туфлях на шпильках теж від Chanel, а в руках тримала маленьку чорну сумку на золотому ремінці-ланцюжку від бренду.

Шарлотта розпустила волосся, зробила макіяж та доповнила образ сережками-вісячками теж від Chanel, кількома золотими браслетами та червоним манікюром.

Шарлотта Казіраги на показі Chanel у березні 2026 року / © Getty Images

Шарлотта Казіраги на показі Chanel у березні 2026 року / © Getty Images

Минулого разу член княжої родини Монако з’явився на шоу Chanel у січні 2026 року, який також відбувся на Паризькому тижні моди.

Шарлотта Казіраги на показі Chanel у січні 2026 року / © Associated Press

Шарлотта Казіраги на показі Chanel у січні 2026 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
137
