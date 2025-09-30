Ще не переїхали, а вже скандал: Кейт і Вільям розгнівали своїх нових сусідів у Беркширі

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Камери відеоспостереження, великий паркан та благоустрій території не дадуть стороннім поринути у восьмикімнатний будинок сім’ї у Віндзор-Грейт-Парку, у Беркширі. Однак це дорого обійшлося любителям вигулювати собак після того, як у неділю було остаточно закрито паркування та в’їзд через ворота у Віндзор-Грейт-Парк, за які місцеві жителі платили 110 фунтів стерлінгів на рік.

«У зв’язку з майбутнім оголошенням частини Великого парку зоною відчуження, доступ через ворота Кренборн буде назавжди закритий», — йдеться в повідомленні, — пише The Sun. Згідно з планами Міністерства внутрішніх справ, порушникам, які проникають на територію, загрожуватиме арешт.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Місцевий житель Том Банн, який часто паркується біля воріт, щоб вигуляти дев’ятирічного пса містера Брауна полями біля Форест-Лодж, розповів газеті:

«Звичайно, це розчаровує, адже моєму собаці тут дуже подобається. Ми приїжджаємо сюди кожні кілька тижнів, і тепер нам доведеться шукати інше місце, щоб він міг намотати милі. Але я цілком розумію, що безпека Вільяма, Кейт та їхньої сім’ї над усе, тому ми повинні подбати про те, щоб вони могли жити тут щасливо».

Кейт і Вільям Уельські з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї / © Associated Press

Інша жінка із сусіднього Вінкфілда також розповіла виданню: «Багато хто з нас вигулює тут собак уже 20 років, тому коли нам кажуть, що ми більше не можемо цього робити, це як удар під дих. Ми щороку платимо на утримання парку, але нам більше не дозволять користуватись його частиною. Нас попередили за кілька днів, що ця частина лісу закривається назавжди. Тепер мені доведеться сідати в машину і їхати подалі, щоби вигуляти собаку».

Також відомо, що навколо будинку в георгіанському стилі, що є пам’яткою архітектури II категорії, було зведено величезний дерев’яний паркан, що обгороджує ліс та зелену зону, а також посаджено дерева для забезпечення усамітнення сім’ї. Також було встановлено спеціальні камери відеоспостереження.

Будинок Forest Lodge, де житиме родина Уельських / © Getty Images

Громадські слухання щодо закриття не проводилися, оскільки, згідно із Законом про боротьбу з організованою злочинністю та діяльності поліції 2005 року, землі корони, що належать королю або його безпосередньому спадкоємцю, знаходяться під захистом.