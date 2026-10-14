- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 396
- Час на прочитання
- 2 хв
Ще одна білявка у команді Трампа: що відомо про нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію
Наступниця Керолайн Левітт має юридичну освіту, виховує чотирьох дітей і раніше працювала у медіакомпанії американського президента.
У Білому домі — нова прессекретарка. Дональд Трамп призначив на цю посаду 42-річну Кеті Захарію, яка змінила Керолайн Левітт. Про кадрове рішення президент повідомив 9 жовтня, а вже 13 жовтня його нова речниця провела перший брифінг.
До призначення Кеті працювала радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group — компанії, яка керує платформою Truth Social. Раніше вона була речницею Міністерства внутрішньої безпеки США та виступала політичною коментаторкою на Fox News і Newsmax. Представляючи Захарію, Трамп наголосив на її відданості та багаторічній підтримці.
Кеті здобула ступінь бакалавра в Університеті Пеппердайна 2007 року, а 2011-го закінчила там навчання з права. Водночас її юридичні повноваження стали предметом уваги медіа: The Washington Post повідомила, що не знайшла підтвердження її допуску до адвокатської практики у США. Тож юридична освіта й підтверджений статус адвокатки у цьому випадку потребують розмежування.
Захарія одружена з Тайлером Захарією, який працює у кіноіндустрії. Подружжя виховує чотирьох дітей. За словами Кеті, упродовж 2014–2020 років вона зосереджувалася на їхньому вихованні, а поєднувати родину з роботою їм допомагає взаємна підтримка.
Для першого брифінгу нова прессекретарка обрала темно-синій костюм, який складався зі спідниці-олівця і двобортного жакета з великими золотистими ґудзиками. На Кеті також була біла блузка з перекрученою деталлю біля шиї та невеликим V-подібним вирізом спереду.
Вуха Захарія прикрасила діамантовими сережками-пусетами. У неї була зачіска з локонами і бічним проділом, а також макіяж з чорною підводкою і рожевим блиском на губах.
До речі, її попередниця Керолайн Левітт також білявка, як і помічниця президента Наталі Гарп. Схоже, світле волосся — помітна спільна риса кількох жінок із команди Трампа. Це навіть дає привід пожартувати про його симпатію до білявок.