ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
2 хв

Ще одна білявка у команді Трампа: що відомо про нову прессекретарку Білого дому Кеті Захарію

Наступниця Керолайн Левітт має юридичну освіту, виховує чотирьох дітей і раніше працювала у медіакомпанії американського президента.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кеті Захарія

Кеті Захарія / © Associated Press

У Білому домі — нова прессекретарка. Дональд Трамп призначив на цю посаду 42-річну Кеті Захарію, яка змінила Керолайн Левітт. Про кадрове рішення президент повідомив 9 жовтня, а вже 13 жовтня його нова речниця провела перший брифінг.

Кеті Захарія /Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія /Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія / © Getty Images

Кеті Захарія / © Getty Images

До призначення Кеті працювала радницею з комунікацій у Trump Media & Technology Group — компанії, яка керує платформою Truth Social. Раніше вона була речницею Міністерства внутрішньої безпеки США та виступала політичною коментаторкою на Fox News і Newsmax. Представляючи Захарію, Трамп наголосив на її відданості та багаторічній підтримці.

Дональд Трамп і Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Дональд Трамп і Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті здобула ступінь бакалавра в Університеті Пеппердайна 2007 року, а 2011-го закінчила там навчання з права. Водночас її юридичні повноваження стали предметом уваги медіа: The Washington Post повідомила, що не знайшла підтвердження її допуску до адвокатської практики у США. Тож юридична освіта й підтверджений статус адвокатки у цьому випадку потребують розмежування.

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія/Instagram Кеті Захарії

Захарія одружена з Тайлером Захарією, який працює у кіноіндустрії. Подружжя виховує чотирьох дітей. За словами Кеті, упродовж 2014–2020 років вона зосереджувалася на їхньому вихованні, а поєднувати родину з роботою їм допомагає взаємна підтримка.

Кеті Захарія з родиною/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія з родиною/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія з дітьми/Instagram Кеті Захарії

Кеті Захарія з дітьми/Instagram Кеті Захарії

Для першого брифінгу нова прессекретарка обрала темно-синій костюм, який складався зі спідниці-олівця і двобортного жакета з великими золотистими ґудзиками. На Кеті також була біла блузка з перекрученою деталлю біля шиї та невеликим V-подібним вирізом спереду.

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія і Дональд Трамп / © Associated Press

Кеті Захарія і Дональд Трамп / © Associated Press

Вуха Захарія прикрасила діамантовими сережками-пусетами. У неї була зачіска з локонами і бічним проділом, а також макіяж з чорною підводкою і рожевим блиском на губах.

Кеті Захарія / © Associated Press

Кеті Захарія / © Associated Press

До речі, її попередниця Керолайн Левітт також білявка, як і помічниця президента Наталі Гарп. Схоже, світле волосся — помітна спільна риса кількох жінок із команди Трампа. Це навіть дає привід пожартувати про його симпатію до білявок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie