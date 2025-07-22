Ще одна трагедія: 20-річна кузина принців Вільяма і Гаррі знайдена мертвою

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

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20-річна Розі Рош, кузина принца Вільяма та принца Гаррі, померла у віці 20 років.

За даними The Sun, Рош, онука дядька принцеси Діани, померла в будинку своєї сім’ї в Нортоні, графство Вілтшир, у понеділок, 14 липня, «через вогнепальну зброю, що була поблизу». Видання повідомило, що її мати та сестра знайшли її тіло після того, як вона вирушила збирати речі для відпустки з друзями, а неподалік у будинку було виявлено вогнепальну зброю.

Розслідування було розпочато в коронерському суді Вілтшира та Свіндона та відкладено до 25 жовтня. Окружний коронер Грант Девіс заявив, що поліція «вважала смерть такою, що не викликає підозр і не мала відношення до справи третіх осіб».

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Відомо, що дівчина вивчала англійську літературу в Даремському університеті.

Це не перший випадок передбачуваного самогубства у королівській родині. Раніше в лютому 2024 року Томас Кінгстон, чоловік леді Габріелли Віндзор, кузини Гаррі та Вільяма, помер від черепно-мозкової травми, а поряд з ним також було знайдено зброю. Пізніше було підтверджено, що пан Кінгстон наклав на себе руки.

Леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон / © Getty Images