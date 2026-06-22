Ще одне королівське весілля: леді Марина Віндзор у білій сукні та тіарі з діамантами вийшла заміж

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей

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Пара, яка оголосила про свої заручини минулого літа, зв'язала себе шлюбом у присутності близьких родичів і друзів у церкві у Великій Британії.

Леді Марина — онука покійної герцогині Кентської — в день весілля сяяла в елегантній білій сукні, а її новоспечений чоловік — у темному костюмі.

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей

За даними Hello! весільну сукню, зшиту на замовлення дизайнеркою з ательє екологічного одягу Ларисою фон Планта, було доповнено ефектною фатою зі старовинного габсбурзького мережива. Завершувала образ тіара, що має багату королівську історію. Ця вишукана фамільна прикраса колись належала її прабабусі, принцесі Марині Грецькій і Данській, яка успадкувала її від своєї свекрухи, королеви Марії. Тітка леді Марини, леді Гелен Тейлор, раніше обрала цю культову прикрасу для свого весілля з Тімоті Тейлором 1992 року.

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Те, що наречена носила цю тіару, було особливо зворушливим у світлі сумної смерті бабусі Марини, герцогині Кентської у вересні 2025 року у віці 92 років, яка також одягала цю прикрасу.

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей

Леді Габріелла Віндзор та леді Марина Віндзор

33-річна леді Марина, яка працює організаторкою заходів, — дочка Джорджа Віндзора, графа Сент-Ендрюса, та канадської вченої та історикині Сільвани Томаселі, які з гордістю спостерігали за урочистістю з церковних лав. Її сестра, леді Амелія Віндзор, та брат, лорд Даунпатрік (відомий як Едді), також були присутні на весіллі.

Флора Вестерберг на весіллі

Серед гостей аристократичного весілля була онука принцеси Олександри, Флора Вестерберг, уроджена Огілві, та її чоловік Тімоті. Але це була не єдина представниця королівської сім'ї, яка була присутня на цій грандіозній події. Флора поділилася кількома знімками із церемонії у своєму Instagram.

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