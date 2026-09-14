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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Ще одне весілля: родичка короля Чарльза оголосила про заручини

Леді Амелія Віндзор, онука герцога Кентського і дальня родичка короля Чарльза III, оголосила про свої заручини із забудовником Оллі Льюїсом, за якого вона вийде заміж у Лондоні у травні 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Кентська гілка британської королівської родини готується до чергової грандіозної урочистості після підтвердження заручин леді Амелії Віндзор із забудовником Оллі Льюїсом.

Онучка герцога Кентського та друга дочка графа та графині Сент-Ендрюс вийде заміж у Лондоні у травні 2027 року. Ця новина з'явилася через кілька місяців після того, як сім'я відсвяткувала заручини її старшої сестри, леді Марини, яка вийшла заміж за Ніко Маколея в червні 2026 року.

Амелія Віндзор / © Getty Images

Амелія Віндзор / © Getty Images

За даними британської преси, підготовка вже йде на повний хід, і принц і принцеса Уельські офіційно отримали запрошення. Тепер дилема полягає у можливій присутності принца Гаррі, який повернувся до Великої Британії зі своєю сім'єю, що вимагатиме вирішення делікатної ситуації, коли два брати, які віддалилися один від одного на довгі роки, опиняться в одному місці.

Крім припущень про склад гостей, ведуться дискусії про медійну та фінансову вигоду від церемонії. Звикла до уваги публіки завдяки своїй роботі в індустрії моди та реклами, леді Амелія, на думку експертів, може надати перевагу укласти ексклюзивну угоду про продаж фотографій якомусь журналу. Але поки що це лише припущення. До речі, про заручини з'явилися перші чутки ще у грудні 2025 року.

Оллі Льюїс та Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Оллі Льюїс та Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо про те, що принцеса Олександра Ганноверська з Монако теж заручена.

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