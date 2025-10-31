ТСН у соціальних мережах

Ще одні "вибухові" мемуари: колишній король Іспанії відверто висловився про свої стосунки з невісткою - королевою Летицією

У пресі з’являється дедалі більше подробиць із книжки мемуарів колишнього короля Іспанії Хуан Карлоса I, яка вийде 5 листопада.

Хуан Карлос I та королева Летиція

Хуан Карлос I та королева Летиція / © Associated Press

У книжці «Примирення» колишній король розповідає про свої стосунки з невісткою — королевою Летицією — дружиною сина короля Філіпа VI. Хуан Карлос I розповів про конфлікт з Летицією, що триває, заявивши, що у них були «особисті розбіжності».

Колишній монарх пише, що роками підтримував з Летицією стримані стосунки, оскільки «вона не сприяла зміцненню “їхніх сімейних зв'язків». Визнання Хуана Карлоса має величезне значення, оскільки вперше колишній глава держави порушує питання про підозри, що зберігаються, про розкол в іспанській королівській родині, пише журнал Hello!.

Король Філіп VI і його дружина Летиція після сходження на престол, літо 2014 року / © Associated Press

Король Філіп VI і його дружина Летиція після сходження на престол, літо 2014 року / © Associated Press

Зазначимо, від моменту заручин Філіпа і Летиції 2003 року вважалося, що між колишнім королем і його на той момент майбутньою невісткою існувала напруженість, яка ще більше посилилася рішенням короля Хуана зректися престолу 2014 року і його наступним від'їздом з Іспанії 2020 року.

Королева Летиція та її чоловік король Філіп VI ніколи раніше не коментували будь-які сімейні негаразди з цього приводу і зараз навряд чи щось розкажуть.

Королева Летиція, король Філіп VI і екскороль Хуан Карлос I / © Getty Images

Королева Летиція, король Філіп VI і екскороль Хуан Карлос I / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні їхній старшій дочці принцесі Леонор виповнюється 20 років. Ми згадували у фотографіях, як дорослішала принцеса, яка одного разу має зійти на престол.

