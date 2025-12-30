Ще один співробітник принца Гаррі і Меган Маркл оголосив, що йде у відставку

Принц Гаррі та Джеймс Голт / © Getty Images

Джеймс Голт очолював Archewell від 2021 року, а від 2019 до 2021 року, він був їхнім керівником відділу зв'язків із громадськістю. Цей період був непростим для пари, протягом якого вони відмовилися від своїх обов'язків старших членів королівської сім'ї та переїхали до США. Він також знявся в документальному фільмі пари 2022 року на Netflix, «Гаррі і Меган», де розповів про закулісні моменти, що відбулися після їхнього весілля 2018 року, пише журнал Hello! .

Коментуючи своє рішення піти з посади, Джеймс сказав: «Робота з принцом Гаррі і Меган була одним з найбільших привілеїв у моїй кар'єрі. Починаючи від мого першого проєкту з принцом Гаррі вісім років тому, спрямованого на покращення психологічної підтримки солдатів у британській армії, і закінчуючи нашою нещодавньою роботою з надання допомоги пораненим дітям у Газі, він незмінно спонукав мене мислити ширше і думати про те, як ми можемо змінити ситуацію на краще». «Від того моменту, як я познайомився з Меган, я зрозумів, що вона споріднена душа — людина, яка знаходить радість навіть у важкі моменти і щиро спілкується з людьми незалежно від обставин. Перш за все, робота, яку ми проробили разом, щоб підтримати сім'ї, які постраждали від насильства в інтернеті, залишиться найбільшою в моєму професійному житті.

Принц Гаррі і Джеймс Голт / © Getty Images

Після п'яти неймовірних років у Лос-Анджелесі настав час моїй сім'ї повернутися до Лондона. Коли я передам естафету команді, яка очолює Archewell Philanthropies найближчими місяцями, я зроблю це з величезною гордістю та оптимізмом щодо того, що на нас чекає попереду», — сказав Джеймс.

Герцог та герцогиня Сассекські прокоментували звільнення свого співробітника:

«Джеймс надавав нам неоціненну підтримку майже 10 років. Його ентузіазм та талант у керівництві нашими благодійними проєктами були винятковими. Оскільки Джеймс повертає свою молоду сім'ю до Великої Британії, ми пишаємося тим, що він продовжуватиме організовувати для нас різні гуманітарні поїздки за кордон через Archewell Philanthropies».

Меган і принц Гаррі / © Associated Press

«Джеймс Голт залишиться старшим радником з благодійності для подружжя та фонду Archewell Philanthropies і надаватиме підтримку їхнім гуманітарним поїздкам за кордон 2026 року», — заявив представник герцога та герцогині Сассекських.

Нагадаємо, у жовтні ми писали, що з компанії Сассекських пішла Емілі Робінсон, колишня старша директорка зі зв'язків із громадськістю Netflix.