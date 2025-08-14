ТСН у соціальних мережах

Суспільство
197
1 хв

Щедрий король: Чарльз III продає джем у два рази дешевше, ніж його невістка Меган Маркл

Король Чарльз знизив ціни на свої джеми і тепер вони коштують майже вдвічі дешевше, ніж джем, який продає його невістка Меган Маркл.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

76-річний монарх уже багато років продає джем у найкращих продуктових магазинах Великої Британії через свій маєток у герцогстві Корнуолл.

Нещодавно король знизив ціну до 6,70 доларів за банку, що майже вдвічі дешевше, ніж варення бренду герцогині Сассекської As Ever, яке вона продає за 14 доларів.

Варення короля Чарльза III (на фото яблуневе)

Малинове варення Чарльза вже продається в сувенірному магазині в Сандрінгемі, а пізніше очікується розширення асортименту, пише nypost.com.

«Наше малинове варення з Сандрінгема виготовлено за унікальним рецептом з місцевих інгредієнтів», — йдеться в описі продукту. «Це рубіново-червоне варення ідеально підходить для теплих тостів з маслом або як прикраса для свіжоспеченої булочки».

Джем Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

А ось джем бренду As Ever наробив багато галасу на початку цього року. Герцогиня розіслала його своїм близьким друзям, щоб зробити рекламу, і це спрацювало.

