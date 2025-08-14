- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Щедрий король: Чарльз III продає джем у два рази дешевше, ніж його невістка Меган Маркл
Король Чарльз знизив ціни на свої джеми і тепер вони коштують майже вдвічі дешевше, ніж джем, який продає його невістка Меган Маркл.
76-річний монарх уже багато років продає джем у найкращих продуктових магазинах Великої Британії через свій маєток у герцогстві Корнуолл.
Нещодавно король знизив ціну до 6,70 доларів за банку, що майже вдвічі дешевше, ніж варення бренду герцогині Сассекської As Ever, яке вона продає за 14 доларів.
Малинове варення Чарльза вже продається в сувенірному магазині в Сандрінгемі, а пізніше очікується розширення асортименту, пише nypost.com.
«Наше малинове варення з Сандрінгема виготовлено за унікальним рецептом з місцевих інгредієнтів», — йдеться в описі продукту. «Це рубіново-червоне варення ідеально підходить для теплих тостів з маслом або як прикраса для свіжоспеченої булочки».
А ось джем бренду As Ever наробив багато галасу на початку цього року. Герцогиня розіслала його своїм близьким друзям, щоб зробити рекламу, і це спрацювало.