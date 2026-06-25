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- Суспільство
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Що читає дружина принца Гаррі: Меган Маркл назвала свою улюблену книжку
Виявляється герцогиня Сассекська — затята читачка, як і королева Летиція чи королева Камілла.
Якось Меган поділилася з публікою інформацією про свою улюблену книжку. Це книжка Спенсера Джонсона «Хто пересунув мій сир?» обсягом менше 100 сторінок. Ця коротка книжка з самовдосконалення розповідає притчу, яку можна застосувати безпосередньо у своєму житті, щоб перестати боятися того, що чекає попереду, і натомість досягти успіху в умовах змін і невизначеності.
Хоча назва може здатися гумористичною, насправді книжка пропонує більш серйозні поради щодо управління життям. Сир символізує те, чого ви хочете від життя і чого прагнете, а лабіринт - це те, де ви знаходитесь, і те, чого вам потрібно навчитися, щоб дістатися сиру, пише express.
2016 року Меган включила цю книжку до списку обов'язкових до прочитання у своєму блогу The Tig. Вона написала: «У одного із професорів Північно-Західного університету ця книжка була у списку обов'язкової літератури для курсу промислової інженерії, який я проходила на третьому курсі університету.
«Це був, здавалося б, дивний вибір, але зрештою, головний висновок полягав у здобутті впевненості в собі та мотивації, які я застосовую у прийнятті рішень у своєму житті досі. Це безцінна книжка, яку можна швидко прочитати», – написала тоді Меган.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про королев, які люблять читати книжки.