Суспільство
5
1 хв

Що дивиться майбутній король: принц Вільям розповів про свій улюблений комедійний фільм

Принц Уельський Вільям під час своєї нещодавньої бесіди з Юджином Леві зізнався, що обожнює одну американську комедію, яку любить безліч людей.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям

Принц Вільям / © Associated Press

Нещодавно принц Уельський зустрівся з Юджином Леві для бесіди у Віндзорському замку, яку знімали для серіалу на Apple TV+ «Неохочий мандрівник».

Під час цієї розмови майбутній король розповів, що його улюбленою комедією є «Американський пиріг».

Юджин Леві та принц Вільям

Юджин Леві та принц Вільям

«Я чув, що ви у місті, тому я подумав, чому б вам не приїхати сюди? Я був великим шанувальником ваших ранніх фільмів, Юджин, всіх „Американських пирогів „, — пожартував Вілл на початку розмови, повідомляє People. Юджин грав батька головного героя. На момент виходу першого фільму «Американський пиріг» 1999 року Вільяму було 17 років.

«Боюсь, я був з того покоління», — сказав 43-річний батько трьох дітей про часи, коли він був фанатом «Американського пирога».

Той факт, що Вільям, як і більшість підлітків того часу, цілком передбачувано дивився фільм «Американський пиріг», ідеально відповідав загальному враженню Леві про члена королівської родини, як про напрочуд нормальну і приземлену людину.

Принц Вільям / © Associated Press

Принц Вільям / © Associated Press

«Він просто звичайний хлопець», — сказав про цю бесіду Леві. «Він просто вразив мене своєю простотою, і це, я думаю, добрий знак для майбутнього монархії».

Нагадаємо, під час цієї розмови принц Уельський поділився одкровенням про те, як на нього вплинуло розлучення його батьків.

5
