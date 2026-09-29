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Що дивиться майбутній король: принц Вільям розповів про свої переваги у кіно
Принц Вільям несподівано зізнався у своїх кіносмаках, заявивши, що любить «похмурі та глибокі» сюжети, і що Крістофер Нолан — один із його улюблених режисерів.
Принц Вільям поділився одним із своїх улюблених фільмів, і це багато говорить про його характер.
Нещодавно майбутній король дав інтерв'ю Томасу Д’юку, британському інфлюєнсеру та інтерв'юеру, найбільш відомому своїм каналом у соціальних мережах «Stepping Through Film». Вони сіли побалакати у кінотеатрі, і Том запитав принца Уельського, що для нього означає кіно.
Принц Вільям сказав: «Я люблю кіно. Я їм одержимий. Чесно кажучи, ми могли б годинами говорити про кіно. Я люблю його, але проблема полягає в тому, щоб знайти достатньо часу протягом дня для перегляду фільмів».
«Мені подобається те, що коли дивишся справді гарний фільм, це відчуття першого перегляду ніколи більше не повторюється. Кожен фільм, на мій погляд, дуже відрізняється від першого враження».
Першим режисером, про якого вони заговорили, був Крістофер Нолан, і принц Вільям зізнався, що йому «дуже сподобалися» його фільми, і із захопленням розповідав про те, як дивився його роботи минулого літа, пише Mirror.
«Мені видалося це фантастичним. Мені подобається, як розвиваються характери його персонажів, і в них завжди є легка, похмура нотка, що мені дуже подобається. Мені здається, іноді деякі з його фільмів бувають надто легковажними чи поверховими. А ось Крістофер у своїх фільмах все глибше і похмуріше занурюється у суть речей».
Потім Том запитав принца Вільяма про перший фільм Крістофера Нолана, який він коли-небудь подивився, і його відповідь дозволили шанувальникам королівської родини по-справжньому зрозуміти його особистість.
«Найбільше враження на мене від початку справив фільм «Бетмен: Темний лицар». Мені він дуже сподобався. На мій погляд, він повністю зробив революцію у франшизі про Бетмена для нового покоління. Мені сподобалася похмура гостра атмосфера фільму, і я вважаю, що Хіт Леджер, на жаль, неймовірно зіграв Джокера. Загалом усі підтексти фільму були фантастичними», - сказав принц Уельський.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям проігнорував запитання про нову книжку свого дядька, графа Спенсера, про принцесу Діану.