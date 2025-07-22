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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
796
Час на прочитання
3 хв

Що носить нова прем’єр-міністерка України: стильні образи Юлії Свириденко

Розглядаємо луки другої леді країни.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко — нове обличчя української політики, яка привертає увагу не лише стратегічними рішеннями на міжнародних аренах, але й чудовим відчуттям стилю. Вона стала прикладом того, як у XXI столітті жінка на важливій посаді у діловому костюмі не втрачає жіночності, а навпаки — підкреслює її з розумом.

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Стиль Юлії Свириденко — елегантний, структурований і глибоко продуманий. Вона любить носити ділові костюми, яких є чимало у її гардеробі, — як зі штанами, так і з спідницями міді.

Її вбрання не асоціюються з канцелярською суворістю. Це феміністичний power suit у м’яких або насичених, але виважених тонах: чорний, білий, сірий, коричневий, синій, іноді — ніжна пастель для делікатних переговорів.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Прем’єрка обирає приталені жакети, які підкреслюють її жіночність, а також костюми-трійки.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Свириденко часто любить одягати сорочки з етномотивами. Приміром, вона неодноразово з’являлася на публіці у вишиванках від українського бренду Etnodim.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Є у неї також світлий жакет із пастельно-зеленою вишивкою від цього самого бренду, у якому вона постала на зустрічі з принцом Гаррі.

Юлія Свириденко і принц Гаррі/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко і принц Гаррі/Instagram Юлії Свириденко

На міжнародних подіях Юлія вміло вплітає в аутфіти українські елементи, що стали частиною політичної дипломатії: прикраси з етномотивами, брендовані речі від українських дизайнерів, вишивка у сучасному стилі, кольори прапора в деталях. Це не просто вбрання — це стильне нагадування світові, що Україна — країна сили, традиції і майбутнього.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Особливу увагу Юлія надає аксесуарам, а саме брошкам. Свої ділові луки вона доповнює брошками від українських брендів: у вигляді золотої мапи України від GASANOVA, квітки від Guzema Fine Jewelry, створеної за мотивами творчості відомого українського художника Георгія Нарбута, а також золотого півника від Gunia Project.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Політикиня любить також окуляри у стильній оправі, лаконічні сережки і ланцюжки з підвісками у вигляді національної символіки і стильні годинники.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко / © Associated Press

Юлія надає перевагу стриманому ніжному макіяжу, без зайвих акцентів, але з ідеально рівним тоном і помадою бежевого відтінку на губах. Волосся зазвичай вона укладає у м’які локони.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Юлія Свириденко / © Associated Press

Улюблене взуття Свириденко — класичні гостроносі туфлі на шпильках.

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко/Instagram Юлії Свириденко

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

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