Що обговорювали принцеса Кейт і королева Камілла на церемонії до Дня пам'яті: читач по губах розкрив секрет

Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

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Під час урочистої служби в День пам'яті королева Камілла, мабуть, ненадовго обмінялася словами з принцесою Уельською Кейт, і фахівець із читання по губах стверджує, що помітив досить несподіваний обмін іменами між двома членами королівської родини.

Минулої неділі члени королівської родини зібралися біля Кенотафа в центрі Лондона, де король Чарльз III очолив загальнонаціональну хвилину мовчання на згадку про тих, хто загинув у воєнних конфліктах. Серед присутніх були Камілла та Кейт, які стояли поряд з іншими високопоставленими членами королівської родини на щорічній церемонії на балконі Міністерства закордонних справ.

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Королева Камілла та принцеса Кейт / © Associated Press

Короткий момент розмови між королевою та принцесою Уельською привернув увагу фахівця з читання по губах Джеремі Фрімена, пише Mirror, який ексклюзивно розповів, що, на його думку, було сказано.

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За словами Джеремі, Камілла, мабуть, прошепотіла Кейт «Фарадж», що, мабуть, було зверненням до лідера британської організації Reform UK Найджела Фараджу, який раніше підтвердив, що візьме участь у церемонії біля Кенотафа, щоб покласти вінок.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Напередодні заходу Фарадж заявив: «Для мене буде великою честю представляти партію біля Кенотафа в неділю».

Поява лідера партії «Реформи Великої Британії» відбулася після того, як його партія збільшила своє представництво в Палаті громад до більш як шести депутатів. Це означало, що Фараджу вперше цього року дозволили покласти вінок до Кенотафа.

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