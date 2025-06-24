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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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520
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Що п’є майбутній король: улюблені напої принца Уельського Вільяма та його дружини Кейт

Під час одного з публічних заходів старший син короля Чарльза розповів про свої уподобання в алкоголі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям

Кейт та Вільям / © Associated Press

2023 року, коли Кейт та Вільям Уельські відвідували сімейний індійський ресторан у Беннеттс-Гілл, у Бірмінгемі, принц Вільям розповів, що віддає перевагу пінті пива, тоді як його дружина Кейт — келиху білого вина. Але вони обидва також небайдужі до чогось міцнішого.

Батько трьох дітей потім зізнався, що любить горілку та коктейль «Камікадзе», який він описав як «тихий, але смертоносний», а також дуже любить текілу, як і його дружина, пише express.co.uk.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Раніше ми розповідали, що королева Камілла любить пити червоне вино та джин із тоніком. Про це дружина короля Чарльза розповідала під час зустрічі з Асоціацією виноградників Сполученого Королівства.

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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