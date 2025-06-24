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Що п’є майбутній король: улюблені напої принца Уельського Вільяма та його дружини Кейт
Під час одного з публічних заходів старший син короля Чарльза розповів про свої уподобання в алкоголі.
2023 року, коли Кейт та Вільям Уельські відвідували сімейний індійський ресторан у Беннеттс-Гілл, у Бірмінгемі, принц Вільям розповів, що віддає перевагу пінті пива, тоді як його дружина Кейт — келиху білого вина. Але вони обидва також небайдужі до чогось міцнішого.
Батько трьох дітей потім зізнався, що любить горілку та коктейль «Камікадзе», який він описав як «тихий, але смертоносний», а також дуже любить текілу, як і його дружина, пише express.co.uk.
Раніше ми розповідали, що королева Камілла любить пити червоне вино та джин із тоніком. Про це дружина короля Чарльза розповідала під час зустрічі з Асоціацією виноградників Сполученого Королівства.