Король Чарльз III

Днями король Чарльз відвідав Манчестер, щоб вшанувати пам’ять жертв та їхніх сімей, які постраждали від нападу на синагогу у місті на початку цього місяця. Двоє євреїв загинули, а троє перебувають у тяжкому стані після зіткнення автомобіля та ножового поранення біля синагоги єврейської громади Гітон-парк у Йом-Кіппур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

Король Чарльз / © Associated Press

76-річний монарх відвідав синагогу, яка знову відкрилася вперше після інциденту. Король мав радісний вигляд, був одягнений у сірий костюм, світлу сорочку та краватку в принт, а ось що справді лякає, так це, який вигляд мають руки Його Величності.

Король Чарльз / © Associated Press

На фото великим планом видно, що руки Чарльза сухі і шкіра на них потріскана. Можемо припустити, що король нехтує доглядовими засобами або надмірно захоплюється садовими роботами. Сподіваємось здоров’ю Його Величності нічого не загрожує.

Король Чарльз / © Getty Images

