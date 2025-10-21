- Дата публікації
Що сталося з монархом: руки Чарльза III викликають занепокоєння королівських шанувальників
Його Величність любить садові роботи та його суха шкіра на руках, можливо, результат такого хобі.
Днями король Чарльз відвідав Манчестер, щоб вшанувати пам’ять жертв та їхніх сімей, які постраждали від нападу на синагогу у місті на початку цього місяця. Двоє євреїв загинули, а троє перебувають у тяжкому стані після зіткнення автомобіля та ножового поранення біля синагоги єврейської громади Гітон-парк у Йом-Кіппур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.
76-річний монарх відвідав синагогу, яка знову відкрилася вперше після інциденту. Король мав радісний вигляд, був одягнений у сірий костюм, світлу сорочку та краватку в принт, а ось що справді лякає, так це, який вигляд мають руки Його Величності.
На фото великим планом видно, що руки Чарльза сухі і шкіра на них потріскана. Можемо припустити, що король нехтує доглядовими засобами або надмірно захоплюється садовими роботами. Сподіваємось здоров’ю Його Величності нічого не загрожує.
