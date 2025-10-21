ТСН у соціальних мережах

Категорія
Суспільство
126
1 хв

Що сталося з монархом: руки Чарльза III викликають занепокоєння королівських шанувальників

Його Величність любить садові роботи та його суха шкіра на руках, можливо, результат такого хобі.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Днями король Чарльз відвідав Манчестер, щоб вшанувати пам’ять жертв та їхніх сімей, які постраждали від нападу на синагогу у місті на початку цього місяця. Двоє євреїв загинули, а троє перебувають у тяжкому стані після зіткнення автомобіля та ножового поранення біля синагоги єврейської громади Гітон-парк у Йом-Кіппур, найсвятіший день у єврейському релігійному календарі.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

76-річний монарх відвідав синагогу, яка знову відкрилася вперше після інциденту. Король мав радісний вигляд, був одягнений у сірий костюм, світлу сорочку та краватку в принт, а ось що справді лякає, так це, який вигляд мають руки Його Величності.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

На фото великим планом видно, що руки Чарльза сухі і шкіра на них потріскана. Можемо припустити, що король нехтує доглядовими засобами або надмірно захоплюється садовими роботами. Сподіваємось здоров’ю Його Величності нічого не загрожує.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, чому набряклі руки короля Чарльза III хвилюють світ і, що про це говорять лікарі.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

