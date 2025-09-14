- Дата публікації
Що в тарілці у королеви Летиції: улюблені продукти, які допомагають підтримувати її бездоганну форму
Королева Іспанії Летиція у бездоганній формі. Завтра їй виповниться 53 роки.
Вона багато часу приділяє заняттям спортом та тренується у спортзалі, а ще стежить за своїм харчуванням.
Кажуть, що королева Летиція дотримується дієти Перріконе, яка передбачає вживання в їжу продуктів, багатих на корисні білки, нежирних молочних продуктів, бобових, овочів, фруктів і горіхів.
Серед улюблених продуктів дружини короля Іспанії Філіпа VI — органічні яйця, червоні фрукти, диня, вівсяні пластівці, ківі, лосось, індичка, салат або зелені паростки, оливкова олія першого віджиму, лимон, яблуко, груша, натуральний йогурт, пише royalfamily.news.
Також важливо вживати достатню кількість чистої мінеральної води, а також крім води Летиція полюбляє пити зелений або чорний чай, а ось такого популярного напою, як кава королева уникає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що її фітнестренер розповів про режим тренувань Летиції та про те, як їй вдається підтримувати себе у чудовій формі.