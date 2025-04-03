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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
938
Час на прочитання
1 хв

Що їдять діти Сассекських: Меган Маркл розповіла про улюблені страви Арчі та Лілібет

У своєму шоу «З любов’ю, Меган» герцогиня Сасекська багато розповідала про своїх дітей.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган розповіла, що іноді вона віддає перевагу легкій їжі на вечерю, наприклад, коли на вечері присутні тільки вона та діти. Герцогиня Сассекська зізналася, що справді любить готувати і часто робить це, але батьківські обов'язки — це не лише про їжу.

У новому інтерв'ю The New York Times Меган розповіла, що якщо вдома з дітьми тільки вона, вони зазвичай обирають із трьох простих варіантів вечері. Це можуть бути курячі нагетси, вегетаріанські бургери або картопляні кульки, за словами Меган, її морозильник забитий ними.

Меган із сином Арчі

Меган із сином Арчі

Під час знімань шоу Мег також розповідала, що її син Арчі та її чоловік Гаррі люблять на сніданок їсти бекон, а ще діти віддають перевагу «млинцям-сюрпризам», які Меган готує з райдужною посипкою, шоколадною крихтою або чорницею.

Дочка Меган - Лілібет

Дочка Меган - Лілібет

Також, нагадаємо, раніше Меган розповіла, чому її діти люблять їсти овочі.

Дата публікації
Кількість переглядів
938
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