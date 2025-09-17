ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Щоб ніхто не переплутав: співробітники Білого дому засвітили цікаву деталь із гардероба Трампа

Виявляється, президент США любить, щоб усе було підписано.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Getty Images

16 вересня президент Америки — 79-річний Дональд Трамп — разом із дружиною Меланією та донькою Тіффані вирушив до Великої Британії. У президента має відбутися зустріч із королем Чарльзом і його сім’єю у Віндзорському замку, а також із прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Дональд і Меланія Трампи / © Getty Images

Дональд і Меланія Трампи / © Getty Images

Коли Трамп і його сім’я сідали на борт Marine One, то також на південній галявині Білого дому у Вашингтоні під приціл фотографів потрапили його співробітники, які несли особисті речі президента.

Чохли з одягом Трампа були підписані — POTUS 45-47 — це скорочення від President of the United States, а цифри — порядкові номери його президентства.

Співробітники Трампа несуть його речі / © Getty Images

Співробітники Трампа несуть його речі / © Getty Images

Також бирка зі словом POTUS була прикріплена до сумок із речами президента.

Співробітниця Трампа несе його речі / © Getty Images

Співробітниця Трампа несе його речі / © Getty Images

Ніжні образи Меланії Трамп (9 фото)

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie