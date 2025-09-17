Щоб ніхто не переплутав: співробітники Білого дому засвітили цікаву деталь із гардероба Трампа

Дональд і Меланія Трампи / © Getty Images

16 вересня президент Америки — 79-річний Дональд Трамп — разом із дружиною Меланією та донькою Тіффані вирушив до Великої Британії. У президента має відбутися зустріч із королем Чарльзом і його сім’єю у Віндзорському замку, а також із прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Коли Трамп і його сім’я сідали на борт Marine One, то також на південній галявині Білого дому у Вашингтоні під приціл фотографів потрапили його співробітники, які несли особисті речі президента.

Чохли з одягом Трампа були підписані — POTUS 45-47 — це скорочення від President of the United States, а цифри — порядкові номери його президентства.

Співробітники Трампа несуть його речі / © Getty Images

Також бирка зі словом POTUS була прикріплена до сумок із речами президента.

Співробітниця Трампа несе його речі / © Getty Images