Щоб ніхто не переплутав: співробітники Білого дому засвітили цікаву деталь із гардероба Трампа
Виявляється, президент США любить, щоб усе було підписано.
16 вересня президент Америки — 79-річний Дональд Трамп — разом із дружиною Меланією та донькою Тіффані вирушив до Великої Британії. У президента має відбутися зустріч із королем Чарльзом і його сім’єю у Віндзорському замку, а також із прем’єр-міністром Кіром Стармером.
Коли Трамп і його сім’я сідали на борт Marine One, то також на південній галявині Білого дому у Вашингтоні під приціл фотографів потрапили його співробітники, які несли особисті речі президента.
Чохли з одягом Трампа були підписані — POTUS 45-47 — це скорочення від President of the United States, а цифри — порядкові номери його президентства.
Також бирка зі словом POTUS була прикріплена до сумок із речами президента.