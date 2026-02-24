- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 3 хв
Щоразу дивує: згадуємо усі образи принцеси Кейт на церемонії BAFTA
Протягом багатьох років принцеса Уельська була головною зіркою червоної доріжки на церемонії вручення премії Британської кіноакадемії (BAFTA), яка щороку відзначає найкращих у світовому кінематографі.
Церемонія вручення премії Британської академії кіномистецтва — важливий захід для принцеси Кейт, який вона хоч і не регулярно, але відвідує. Її чоловік принц Вільям 2010 року став почесним президентом цієї організації, однак головною зіркою завжди стає Кетрін, до якої зазвичай прикута головна увага.
Принцеса завжди обирає елегантні та вишукані образи, які доповнює коштовностями та красивими аксессуарами. Однак попри те, що заміжні Кейт та Вільям від 2011 року, на церемонії вона з’явилася лише шість разів.
2017 рік
Дебютувала Кетрін на червоній доріжці церемонії у оригінальній сукні від Alexander McQueen, яка була виконана чорної тканини у квітковий принт. У вбрання були відкриті плечі та підкреслена талія, а спідницю прикрашали вставки атласної тканини, які неначе розділяли її на яруси.
Кейт доповнила сукню туфлями від Prada, чорним клатчем Alexander McQueen, великими сережками-підвісками з морганіту та діамантів та діамантовим браслетом від Philip Antrobus. Зачіска Кейт була високою із зібраним волоссям.
2018 рік
Друга поява Кейт на церемонії відбулася за два місяці до народження її третьої дитини, принца Луї (народився 23 квітня 2018 року). Принцеса вийшла на червону доріжку у темно-зеленій сукні від Jenny Packham із легкого шифону. Вбрання мало лаконічний дизайн з глибоким декольте та високою лінією талії, неначе у стилі ампір.
У руці Кейт був клатч від бренду Pretty Ballerina з великим бантом, а взула вона ті самі туфлі від Prada, які неодноразово раніше одягала. Однак у центрі уваги були приголомшливі кольє, сережки та браслет зі смарагдами і діамантами.
2019 рік
Біла сукня, яку Кейт обрала для появи на церемонії викликала у світі вау-ефект, адже її обговорювали усі. Образ принцеси був від Alexander McQueen, а головною особливістю сукні була її асиметричність та квіткова прикраса на плечі.
Вбрання мало мілке плісування, виготовлене з легкої та ніжної тканини і дуже пасувало Кетрін. Доповнила вона лук гламурними туфлями від Jimmy Choo, діамантовим браслетом та знаменитими сережками принцеси Діани.
2020 рік
Золото-біла сукня від Alexander McQueen кардинально відрізнялась від того, що Кейт одягала раніше, адже мала вишивку та оригінальний дизайн.
Свій вишуканий вечірній образ вона доповнила прикрасами від Van Cleef & Arpels, туфлями Jimmy Choo та гламурним золотим клатчем від Anya Hindmarch.
2023 рік
Це була перша церемонія BAFTA на якій Кейт з’явилася як принцеса Уельська. Вона прийшла на захід у сукні від Alexander McQueen, яку носила на цьому ж заході 2019 року, але переосмислила її — додала довгу деталь на плечі. Також Кейт одягла з вбранням високі чорні рукавички, туфля від Aquazzura та клатч від Jimmy Choo.
Особливо цікавим акцентом образу стали великі золоті сережки від Zara.
2026 рік
Ця поява стала першою за три роки для Кейт на церемонії. Принцеса обрала сукню від Gucci, яку раніше вже носила на іншому заході. Сукня була А-силуета, мала відкриті плечі, глибоке декольте, складки тканини та плісування. Акцентом у вбранні був оксамитовий пояс на талії.
Образ Кетрін доповнила сріблястими туфлями від Oscar de la Renta, клатчем від Prada, діамантовими сережками-люстрами Greville та діамантовим браслетом в стилі ардеко, які раніше належали королеві Єлизаветі.