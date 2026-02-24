Щоразу дивує: згадуємо усі образи принцеси Кейт на церемонії BAFTA

Принцеси Кейт на церемонії BAFTA / © Associated Press

Реклама

Церемонія вручення премії Британської академії кіномистецтва — важливий захід для принцеси Кейт, який вона хоч і не регулярно, але відвідує. Її чоловік принц Вільям 2010 року став почесним президентом цієї організації, однак головною зіркою завжди стає Кетрін, до якої зазвичай прикута головна увага.

Принцеса завжди обирає елегантні та вишукані образи, які доповнює коштовностями та красивими аксессуарами. Однак попри те, що заміжні Кейт та Вільям від 2011 року, на церемонії вона з’явилася лише шість разів.

2017 рік

Дебютувала Кетрін на червоній доріжці церемонії у оригінальній сукні від Alexander McQueen, яка була виконана чорної тканини у квітковий принт. У вбрання були відкриті плечі та підкреслена талія, а спідницю прикрашали вставки атласної тканини, які неначе розділяли її на яруси.

Реклама

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Кейт доповнила сукню туфлями від Prada, чорним клатчем Alexander McQueen, великими сережками-підвісками з морганіту та діамантів та діамантовим браслетом від Philip Antrobus. Зачіска Кейт була високою із зібраним волоссям.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2018 рік

Друга поява Кейт на церемонії відбулася за два місяці до народження її третьої дитини, принца Луї (народився 23 квітня 2018 року). Принцеса вийшла на червону доріжку у темно-зеленій сукні від Jenny Packham із легкого шифону. Вбрання мало лаконічний дизайн з глибоким декольте та високою лінією талії, неначе у стилі ампір.

Принцеса Кейт / © Associated Press

У руці Кейт був клатч від бренду Pretty Ballerina з великим бантом, а взула вона ті самі туфлі від Prada, які неодноразово раніше одягала. Однак у центрі уваги були приголомшливі кольє, сережки та браслет зі смарагдами і діамантами.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2019 рік

Біла сукня, яку Кейт обрала для появи на церемонії викликала у світі вау-ефект, адже її обговорювали усі. Образ принцеси був від Alexander McQueen, а головною особливістю сукні була її асиметричність та квіткова прикраса на плечі.

Реклама

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Вбрання мало мілке плісування, виготовлене з легкої та ніжної тканини і дуже пасувало Кетрін. Доповнила вона лук гламурними туфлями від Jimmy Choo, діамантовим браслетом та знаменитими сережками принцеси Діани.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2020 рік

Золото-біла сукня від Alexander McQueen кардинально відрізнялась від того, що Кейт одягала раніше, адже мала вишивку та оригінальний дизайн.

Принцеса Кейт / © Associated Press

Свій вишуканий вечірній образ вона доповнила прикрасами від Van Cleef & Arpels, туфлями Jimmy Choo та гламурним золотим клатчем від Anya Hindmarch.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2023 рік

Це була перша церемонія BAFTA на якій Кейт з’явилася як принцеса Уельська. Вона прийшла на захід у сукні від Alexander McQueen, яку носила на цьому ж заході 2019 року, але переосмислила її — додала довгу деталь на плечі. Також Кейт одягла з вбранням високі чорні рукавички, туфля від Aquazzura та клатч від Jimmy Choo.

Реклама

Принцеса Кейт / © Associated Press

Особливо цікавим акцентом образу стали великі золоті сережки від Zara.

Принцеса Кейт / © Associated Press

2026 рік

Ця поява стала першою за три роки для Кейт на церемонії. Принцеса обрала сукню від Gucci, яку раніше вже носила на іншому заході. Сукня була А-силуета, мала відкриті плечі, глибоке декольте, складки тканини та плісування. Акцентом у вбранні був оксамитовий пояс на талії.

Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

Образ Кетрін доповнила сріблястими туфлями від Oscar de la Renta, клатчем від Prada, діамантовими сережками-люстрами Greville та діамантовим браслетом в стилі ардеко, які раніше належали королеві Єлизаветі.