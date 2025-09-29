ТСН у соціальних мережах

Щось особливе: принц Гаррі розсекретив, який подарунок привіз своєму батькові королю Чарльзу

Раніше цього місяця у герцога Сассекського відбулася довгоочікувана зустріч із королем Чарльзом під час чаювання у Кларенс-гаусі.

Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Після візиту до Лондона Гаррі не давав жодних коментарів про те, як минула зустріч і лише одного разу висловився. Тепер же герцогу Сассекскому довелося відреагувати на повідомлення, які з’явилися в пресі і обговорювали «тон» його зустрічі з королем 10 вересня.

Принц Гаррі спростував твердження про те, що після нещодавньої зустрічі з батьком він відчув себе «офіційним гостем», а не членом сім’ї, назвавши це повідомлення «категорично хибним».

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

Король Чарльз і принц Гаррі / © Associated Press

У заяві для журналу People представник герцога Сассекського спростував нещодавні повідомлення, зокрема опубліковане в The Sun 26 вересня, в яких возз’єднання 10 вересня в Кларенс-гаусі описувалося як «виключно офіційне».

«Нещодавні повідомлення про думку герцога про тон зустрічі категорично помилкові», — заявив представник Гаррі. «Приписувані йому цитати — найчистіша вигадка, що підживлюється, як можна припустити, джерелами, які мають намір перешкодити будь-якому примиренню між батьком і сином. Очевидно, ці джерела також вирішили розкрити інформацію про обмін подарунками».

Представник також підтвердив, що Гаррі подарував батькові фотографію в рамці, але уточнив, що на ній не було ні Гаррі, ні Меган Маркл.

Гаррі і Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Гаррі і Меган з дітьми / © Instagram Меган Маркл

«Хоча ми хотіли б, щоб такі подробиці залишилися конфіденційними, заради ясності ми можемо підтвердити, що було передано фотографію у рамці, проте на ній не було герцога та герцогині», — додав представник.

У заяві йдеться, що на фотографії знято лише онуків короля — 6-річного принца Арчі та 4-річну принцесу Лілібет, яких Чарльз не бачив понад три роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пораду дала принцу Гаррі його дружина Меган Маркл перед тим, як він вирушив до Британії.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Associated Press

