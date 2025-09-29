- Дата публікації
Щось особливе: принц Гаррі розсекретив, який подарунок привіз своєму батькові королю Чарльзу
Раніше цього місяця у герцога Сассекського відбулася довгоочікувана зустріч із королем Чарльзом під час чаювання у Кларенс-гаусі.
Після візиту до Лондона Гаррі не давав жодних коментарів про те, як минула зустріч і лише одного разу висловився. Тепер же герцогу Сассекскому довелося відреагувати на повідомлення, які з’явилися в пресі і обговорювали «тон» його зустрічі з королем 10 вересня.
Принц Гаррі спростував твердження про те, що після нещодавньої зустрічі з батьком він відчув себе «офіційним гостем», а не членом сім’ї, назвавши це повідомлення «категорично хибним».
У заяві для журналу People представник герцога Сассекського спростував нещодавні повідомлення, зокрема опубліковане в The Sun 26 вересня, в яких возз’єднання 10 вересня в Кларенс-гаусі описувалося як «виключно офіційне».
«Нещодавні повідомлення про думку герцога про тон зустрічі категорично помилкові», — заявив представник Гаррі. «Приписувані йому цитати — найчистіша вигадка, що підживлюється, як можна припустити, джерелами, які мають намір перешкодити будь-якому примиренню між батьком і сином. Очевидно, ці джерела також вирішили розкрити інформацію про обмін подарунками».
Представник також підтвердив, що Гаррі подарував батькові фотографію в рамці, але уточнив, що на ній не було ні Гаррі, ні Меган Маркл.
«Хоча ми хотіли б, щоб такі подробиці залишилися конфіденційними, заради ясності ми можемо підтвердити, що було передано фотографію у рамці, проте на ній не було герцога та герцогині», — додав представник.
У заяві йдеться, що на фотографії знято лише онуків короля — 6-річного принца Арчі та 4-річну принцесу Лілібет, яких Чарльз не бачив понад три роки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пораду дала принцу Гаррі його дружина Меган Маркл перед тим, як він вирушив до Британії.