Щось особливе: стало відомо, що подарував король Філіп VI своєї доньці Софії на честь її 18-річчя

Інфанта Софія / © Getty Images

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Софія була удостоєна своєї першої королівської нагороди — Великого хреста ордена Ізабелли Католицької.

Серед інших королівських осіб, удостоєних цієї честі, є принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, король Данії Фредерік і королева Мері, а також кронпринцеса Швеції Вікторія.

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, іспанський королівський палац опублікував низку нових портретів на честь знаменної події у житті інфанти Софії 29 квітня. Вони були зроблені на чудовій території палацу Сарсуела. Принцеса була одягнена в елегантно-повсякденну світло-блакитну сорочку і темно-сині штани чинос, а її темні локони вільно спадали на плечі.

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У найближчі тижні Софія завершить навчання за програмою міжнародного бакалаврату в коледжі UWC Atlantic в Уельсі. Раніше палац розповідав про подальші плани на навчання інфанти.

Інфанта Софія / © Getty Images