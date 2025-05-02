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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Щось особливе: стало відомо, що подарував король Філіп VI своєї доньці Софії на честь її 18-річчя

Молодша донька королеви Летиції та короля Філіпа — інфанта Софія — на початку цього тижня відсвяткувала 18-річчя і отримала престижний подарунок від свого батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Софія була удостоєна своєї першої королівської нагороди — Великого хреста ордена Ізабелли Католицької.

Серед інших королівських осіб, удостоєних цієї честі, є принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, король Данії Фредерік і королева Мері, а також кронпринцеса Швеції Вікторія.

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Інфанта Софія / © Instagram іспанської королівської родини

Нагадаємо, іспанський королівський палац опублікував низку нових портретів на честь знаменної події у житті інфанти Софії 29 квітня. Вони були зроблені на чудовій території палацу Сарсуела. Принцеса була одягнена в елегантно-повсякденну світло-блакитну сорочку і темно-сині штани чинос, а її темні локони вільно спадали на плечі.

У найближчі тижні Софія завершить навчання за програмою міжнародного бакалаврату в коледжі UWC Atlantic в Уельсі. Раніше палац розповідав про подальші плани на навчання інфанти.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

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