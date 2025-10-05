Шефкухар поділився секретом: який продукт категорично не їла королева Єлизавета II, а її чоловік Філіп його обожнював

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Вважається, що на королівському столі морепродукти було заборонено. Шефкухар Дарен Макгрейді, який працював на королеву та її родину розповів, що таких продуктів уникали особливо за кордоном, оскільки деякі з них можуть спричинити отруєння.

Він також заявив в інтерв’ю Heart Bingo, що молюски не були заборонені на постійній основі. «Те, що покійна королева не їла морепродукти під час подорожей, не відповідає дійсності — ми регулярно готували для неї гребінці та креветки», — каже шеф.

Королева Єлизавета II на кухні / © Associated Press

«Заборонених продуктів не було, але королева Єлизавета II не любила часник та гостру цибулю, вважаючи їх асоціальними. Тому ми не додавали часник до її страв. Однак принц Філіп обожнював часник і їв його на своїх званих вечерях», — ділиться подробицями роботи з монаршою родиною шефкухар.

Страви з часником не готують на банкети та звані вечері. 2018 року королева Камілла, виступаючи на MasterChef Australia і відповідаючи на запитання публіки про заборонені продукти у палаці, сказала: «Мені неприємно це говорити, але часник. Часник — це табу».

Королева Камілла / © Associated Press

