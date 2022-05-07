"Шехеразда" Путіна попливла слідом за російським кораблем: розкішну яхту диктатора заарештували

Гігантська суперяхта "Шехеразда", яка, як стверджується, належить кремлівському диктатору Путіну, минулої ночі мала бути заарештована в Італії.

Судно, вартістю 700 мільйонів доларів, довжина якого становить понад 450 футів, мало бути конфісковано італійською владою після того, як вони рекомендували конфіскувати його в рамках санкцій проти Росії, повідомляє Daily Mail.

Про це в твітері повідомило багато аналітиків, які спеціалізуються на санкціях.

Italian police є у ривку до фінішного investing the ownership of $700 мільйона superyacht, #Scheherazade, which the US says is linked to Putin, перед vessel is put to sea і able to elude possible sanctions. https://t.co/SE1Q6Bmz29 — AJ Beloff (@aj_beloff) May 5, 2022

Яхта була предметом розслідування італійської фінансової поліції з кінця березня і з вересня і пришвартована в Марини ді Карарар недалеко від Пізи, де проходить ремонт. У пресрелізі, поширеному Міністерством економіки та фінансів Італії, зазначено, що яхта "заморожена", оскільки розслідування, проведене комітетом фінансової безпеки, показало, що судно має "значні економічні та ділові зв'язки" з чиновниками в російському уряді та особами, проти яких було запроваджено санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, розкішне судно обладнане спа-центром, басейнами, двома вертолітними майданчиками, дров'яним каміном та більярдним столом, що нахиляється, щоб зменшити вплив хвиль. 460-футове судно, кажуть, має вбудовану систему озброєння, здатну збивати безпілотники.

Маріатерез Леві з італійської фінансової поліції заявила MailOnline: "Я не можу сказати вам, хто є фактичним власником, але ми переконані, що яхта повинна бути конфіскована, і в найближчі кілька годин офіцери піднімуть її на борт і конфіскують".

Капітан Шехерезади, британець Гай Беннетт-Пірс, заперечував, що Путін є власником судна, але відмовився розкрити, хто ним є.

Яхта "Шахерезада" / Getty Images

Існували припущення, що судно може належати Едуарду Худайнатову, російському нафтовому магнату, який не потрапив під санкції. Він колишній голова та головний виконавчий директор "Роснефти", державної російської компанії, що займається видобуванням нафти та газу. Пан Худайнатов близький до Ігоря Сечіна, союзника Путіна та голови правління "Роснефти".

Але активісти та журналісти-розслідувачі, пов'язані з Олексієм Навальним, ув'язненим лідером російської опозиції, переконані, що яхта належить Путіну. Документи на Шахерезаду, з якими ознайомилася команда Навального, показують, що офіційним власником є ​​офшорна компанія з Маршаллових островів — тактика, яку зазвичай використовують надбагаті, щоб приховати своє багатство.

Путін також відомий тим, що його ім'я майже ніколи не згадується в офіційних документах будь-якого майна. Яхта прибула до порту наприкінці минулого літа під керуванням капітана Беннета-Пірса, який заперечує, що Путін є власником чи коли-небудь перебував на борту.

Яхта "Шахерезада" / Getty Images

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Повідомляється, що на яхті є "особисті штрихи" президента РФ, наприклад тренажерний зал для дзюдо з фотографіями чорних поясів Путіна в рамках. Робочий, який брав участь у будівництві яхти, розповів The Sun: "Кожна поверхня зроблена з мармуру або золота. Є незлічені басейни, спа, сауна, театр, бальні зали, тренажерний зал, два вертолітні майданчики. Це як міні-місто. Є навіть лікарня, що має сенс, коли ви чуєте чутки про невиліковну хворобу Путіна".

Путін / Associated Press

До золота кремлівський "фюрер" відчуває особливу слабкість. Пригадуєте "золотий стіл Путіна?"

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