Шикарний вихід: княгиня Монако Шарлін з'явилася на відкритті фестивалю

Шарлін продемонструвала дуже гарний образ.
Вчора, 17 червня, князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін відвідали церемонію відкриття 61-го телефестивалю у Монте-Карло.
Княгиня Шарлін, у якої останнім часом, м'яко кажучи, не все йшло гладко, цього разу продемонструвала чудову форму та гарний образ. Вона не просто завітала до фестивалю, а вийшла на сцену.
Шарлін одягла зелену сукню на одне плече з невеликим шлейфом від Lanvin за три тисячі євро, до якого взула золоті босоніжки та доповнила образ сережками з діамантами. На руках у княгині були масивні діамантові браслети.
Незважаючи на чутки про проблеми у подружньому житті, князівська пара мала досить гармонійний вигляд. Проте, прискіпливі французькі ЗМІ підрахували, що це вчетверте, коли Альбера та Шарлін бачили разом на публіці з того часу, як поповзли чутки про те, що княгиня отримує 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, щоб з'являтися поряд із чоловіком на публічних заходах.
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