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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
2 хв

Шістнадцять років тому: як принцеси Леонор та Софія вітали збірну Іспанії після їхньої перемоги на чемпіонаті світу 2010 року

Принцеса Астурійська Леонор та її сестра інфанта Софія знову підтримали збірну Іспанії з трибун цієї неділі, через шістнадцять років після того, як Іспанія здобула перемогу 2010 року.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія приїхали до Нью-Йорка, щоб стати свідками матчу, який увійшов в історію. Для двох дочок короля та королеви ця подія мала також особливе значення. Шістнадцять років тому вони, будучи ще маленькими дівчатками, на власні очі пережили найбільший тріумф в історії іспанського футболу і стали героїнями одного з найзворушливіших знімків, які колись були зроблені в Королівському палаці.

Король Філіпп VI та його дочки Леонор та Софія з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Король Філіпп VI та його дочки Леонор та Софія з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Влітку 2010 року збірна Іспанії повернулася з Південної Африки як чемпіони світу вперше в історії. Лише через кілька годин після голу Іньєсти та підняття трофею після перемоги над Нідерландами у фіналі, гравців у Залі Колонн приймали король Хуан Карлос та королева Софія у супроводі тодішніх принца та принцеси Астурійських та їхніх двох дочок.

Тоді Леонор і Софія, яким було лише чотири і три роки, прийшли в офіційних футболках збірної Іспанії, на яких були вигравірувані їхні імена. Вони навіть прикрасили волосся невеликими аксесуарами в кольорах іспанського прапора, що відображало їхнє хвилювання з приводу цієї події.

Ікер Касільяс, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Ікер Касільяс, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Найяскравіший момент був, коли тодішній капітан національної збірної Ікер Касільяс підійшов до дівчат із кубком світу. Воротар хотів, щоб маленькі дівчатка змогли побачити його поблизу, і принцесі Леонор випала честь потримати його в руках. Через вагу кубка вона не могла підняти його сама, тому футболіст тримав його весь цей час.

Принцеса Леонор та інфанта Софія у 2010 році / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія у 2010 році / © Getty Images

Учора на стадіоні "Нью-Йорк-Нью-Джерсі" сестрам пощастило повторити цей момент.

Принцеса Леонор та інфанта Софія 2026 року / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія 2026 року / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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