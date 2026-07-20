Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

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Король Філіп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія приїхали до Нью-Йорка, щоб стати свідками матчу, який увійшов в історію. Для двох дочок короля та королеви ця подія мала також особливе значення. Шістнадцять років тому вони, будучи ще маленькими дівчатками, на власні очі пережили найбільший тріумф в історії іспанського футболу і стали героїнями одного з найзворушливіших знімків, які колись були зроблені в Королівському палаці.

Король Філіпп VI та його дочки Леонор та Софія з кубком чемпіонів світу / © Getty Images

Влітку 2010 року збірна Іспанії повернулася з Південної Африки як чемпіони світу вперше в історії. Лише через кілька годин після голу Іньєсти та підняття трофею після перемоги над Нідерландами у фіналі, гравців у Залі Колонн приймали король Хуан Карлос та королева Софія у супроводі тодішніх принца та принцеси Астурійських та їхніх двох дочок.

Тоді Леонор і Софія, яким було лише чотири і три роки, прийшли в офіційних футболках збірної Іспанії, на яких були вигравірувані їхні імена. Вони навіть прикрасили волосся невеликими аксесуарами в кольорах іспанського прапора, що відображало їхнє хвилювання з приводу цієї події.

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Ікер Касільяс, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Найяскравіший момент був, коли тодішній капітан національної збірної Ікер Касільяс підійшов до дівчат із кубком світу. Воротар хотів, щоб маленькі дівчатка змогли побачити його поблизу, і принцесі Леонор випала честь потримати його в руках. Через вагу кубка вона не могла підняти його сама, тому футболіст тримав його весь цей час.

Принцеса Леонор та інфанта Софія у 2010 році / © Getty Images

Учора на стадіоні "Нью-Йорк-Нью-Джерсі" сестрам пощастило повторити цей момент.

Принцеса Леонор та інфанта Софія 2026 року / © Getty Images

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