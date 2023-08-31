Шкільні та студентські роки: де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II в юності

Напередодні нового навчального року розповідаємо вам про те, де навчалися свого часу королівські особи та ким хотіли стати у студентські роки.

Звичайно, членам королівської родини доступні найелітніші ВНЗ. Якщо говорити про британську королівську родину, то багато її членів навчалися в найпрестижніших школах та університетах Великої Британії, включаючи знаменитий завдяки Кейт та Вільяму Сент-Ендрюський університет та Кембридж.

Принц Вільям

Принц Вільям у перший день у школі / Фото: Getty Images

Принц Вільям, як і його брат принц Гаррі, почав свою освіту в лондонському дитячому садку Джейн Майнорс, потім Вільям навчався в школі Ладгроув, а Гаррі в Wetherby School і Ludgrove School, а пізніше вступив до Ітонського коледжу (його брат Гаррі пішов його стопам і теж закінчив цей коледж).

Принц Вільям у Сент-Ендрюському університеті / Фото: Getty Images

Вільям став першим членом королівської родини, що вступив туди. Після його завершення принц Вільям вирушив вступати до університету Сент-Ендрюсс у Шотландії. Це виявилося знакове місце для Вільяма, адже там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон.

Принц Гаррі

Гаррі, закінчивши Ітон, вирішив не вступати до університету, а пройти десятимісячну підготовку офіцерів у Королівській військовій академії у Сандгерсті.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

В армії принц Гаррі прослужив десять років і отримав звання капітана. Він двічі воював у Афганістані. Пізніше, вже завершивши військову кар'єру, принц організував "Ігри Нескорених", щоб підтримувати військових чоловіків та жінок у відставці, які адаптуються до життя після поранень та завершення служби.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II та її сестра принцеса Маргарет

Обидві принцеси здобули домашню освіту у Меріон Кроуфорд. Дипломів у них не було, але обидві королівські особи багато чого вивчили перебуваючи на такому навчанні.

Принцеси Маргарет та Єлизавета зі своєю матір'ю Єлизаветою Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Наприклад, Єлизавета вільно говорила французькою. Сестри були останніми, хто з членів королівської родини здобули саме домашню освіту.

Принц Джордж

Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон та майбутній король Великої Британії – принц Джордж – почав відвідувати дитячий садок Westacre Montessori School у Норфолку, коли йому було трохи більше двох років. А в чотири роки він вступив на навчання до школи Томаса Баттерсі.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Після переїзду сім'ї до котеджу Adelaide Cottage у Віндзорі у серпні 2022 року Джордж та його молодші сестра Шарлотта та брат Луї вступили до підготовчої школи Lambrook у Беркширі. У цій школі навчаються хлопчики та дівчатка до 13 років, а далі Джордж може піти стопами свого батька Вільяма, вступивши до знаменитого Ітонського коледжу. Є ймовірність, що Уельські хочуть, щоб там навчалася і їхня дочка Шарлотта.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Але поки що коледж приймає на навчання лише хлопчиків, хоча директор закладу не виключає, що в майбутньому прийматиме на навчання туди і дівчат. Принцеса Шарлотта відвідувала приватний дитячий садок Willcocks поблизу Кенсінгтонського палацу. А пізніше, як і її старший брат, навчалася у школі Томаса Баттерсі, перш ніж перейшла до Ламбрука. А ось для молодшого сина Уельських – принца Луї – навчання розпочалося у дитячому садку Віллкокса в Кенсінгтоні, а у серпні 2022 року він вступив до Ламбрука разом зі своїм братом та сестрою.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон, принцеса Уельська

Майбутня на той момент принцеса навчалася у Мальборо-коледжі. А потім вступила до Сент-Ендрюського університету в Шотландії, де вивчала історію мистецтв.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

У цьому університеті Кейт познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом (їхню історію кохання докладніше ми вже розповідали). Що цікаво, почалися їхні стосунки з дружби, яка згодом переросла в романтичний зв'язок і майже десять років стосунків перед тим, як Вільям наважився таки освідчитися дівчині.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс Йоркська

Сара Йоркська з дочками Беатріс та Євгенією / Фото: Getty Images

Онучка королеви Єлизавети II – принцеса Беатріс – розпочала свою освіту в школі Аптон-Гаус, а потім у школах Коуорт-Парк та Сент-Джордж. Потім вона навчалася в Goldsmiths Лондонського університету, вивчаючи там історію.

Сара Йоркська та принц Ендрю зі старшою дочкою принцесою Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська

Принц Ендрю та Сара Йоркська з молодшою дочкою принцесою Євгенією у школі Святого Георгія / Фото: Getty Images

Молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія – навчалася у Winkfield Montessori від 1992 до 1993 рік. Звідти вона приєдналася до своєї сестри у школі Upton House School у Віндзорі. До 2003 року вона також відвідувала школу Coworth Park, а потім школу Святого Георгія неподалік Віндзорського замку. Протягом наступних п'яти років Євгенія навчалася у коледжі Мальборо у Вілтширі, де вивчала мистецтво та англійську літературу. Також принцеса Євгенія навчалася в Університеті Ньюкасла, який закінчила 2012 року зі ступенем з англійської літератури, історії мистецтва та політики.

Король Чарльз III

У віці восьми років юний принц Чарльз ненадовго відвідував школу Hill House School, а лише через шість місяців вступив до Cheam School, де залишався протягом п'яти років. Потім батьки відправили його до Гордонстоуна, шотландської державної школи, з навчанням тут у Чарльза пов'язані не найприємніші спогади.

Принц Чарльз у Гордонстоуні / Фото: Getty Images

1967 року Чарльз вступив до Кембриджу, де вивчав історію, археологію, антропологію. Він став першим членом британської королівської сім'ї, який отримав диплом.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принци Едвард, Ендрю та принцеса Анна

Принц Едвард / Фото: Getty Images

Молодший брат короля Чарльза – принц Едвард, герцог Единбурзький навчався у Гордонстоуні, пізніше записався на два семестри до Університетської школи Вангануї у Вангануї, Нова Зеландія, де він працював домашнім наставником та керував драматичними класами. 1986 року він отримав ступінь бакалавра в коледжі Ісуса у Кембриджі. А принц Ендрю, герцог Йоркський, також відвідував Гордонстоун. Королівська принцеса Анна навчалася у школі для дівчаток Бененден.

Принцеса Анна у школі Бененден / Фото: Getty Images

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