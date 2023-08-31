Шкільні та студентські роки: де навчалися і який вигляд мали Кейт, Вільям, король Чарльз та Єлизавета II в юності

Напередодні нового навчального року розповідаємо вам про те, де навчалися свого часу королівські особи та ким хотіли стати у студентські роки.
Звичайно, членам королівської родини доступні найелітніші ВНЗ. Якщо говорити про британську королівську родину, то багато її членів навчалися в найпрестижніших школах та університетах Великої Британії, включаючи знаменитий завдяки Кейт та Вільяму Сент-Ендрюський університет та Кембридж.
Принц Вільям
Принц Вільям, як і його брат принц Гаррі, почав свою освіту в лондонському дитячому садку Джейн Майнорс, потім Вільям навчався в школі Ладгроув, а Гаррі в Wetherby School і Ludgrove School, а пізніше вступив до Ітонського коледжу (його брат Гаррі пішов його стопам і теж закінчив цей коледж).
Вільям став першим членом королівської родини, що вступив туди. Після його завершення принц Вільям вирушив вступати до університету Сент-Ендрюсс у Шотландії. Це виявилося знакове місце для Вільяма, адже там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон.
Принц Гаррі
Гаррі, закінчивши Ітон, вирішив не вступати до університету, а пройти десятимісячну підготовку офіцерів у Королівській військовій академії у Сандгерсті.
В армії принц Гаррі прослужив десять років і отримав звання капітана. Він двічі воював у Афганістані. Пізніше, вже завершивши військову кар'єру, принц організував "Ігри Нескорених", щоб підтримувати військових чоловіків та жінок у відставці, які адаптуються до життя після поранень та завершення служби.
Королева Єлизавета II та її сестра принцеса Маргарет
Обидві принцеси здобули домашню освіту у Меріон Кроуфорд. Дипломів у них не було, але обидві королівські особи багато чого вивчили перебуваючи на такому навчанні.
Наприклад, Єлизавета вільно говорила французькою. Сестри були останніми, хто з членів королівської родини здобули саме домашню освіту.
Принц Джордж
Старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон та майбутній король Великої Британії – принц Джордж – почав відвідувати дитячий садок Westacre Montessori School у Норфолку, коли йому було трохи більше двох років. А в чотири роки він вступив на навчання до школи Томаса Баттерсі.
Після переїзду сім'ї до котеджу Adelaide Cottage у Віндзорі у серпні 2022 року Джордж та його молодші сестра Шарлотта та брат Луї вступили до підготовчої школи Lambrook у Беркширі. У цій школі навчаються хлопчики та дівчатка до 13 років, а далі Джордж може піти стопами свого батька Вільяма, вступивши до знаменитого Ітонського коледжу. Є ймовірність, що Уельські хочуть, щоб там навчалася і їхня дочка Шарлотта.
Але поки що коледж приймає на навчання лише хлопчиків, хоча директор закладу не виключає, що в майбутньому прийматиме на навчання туди і дівчат. Принцеса Шарлотта відвідувала приватний дитячий садок Willcocks поблизу Кенсінгтонського палацу. А пізніше, як і її старший брат, навчалася у школі Томаса Баттерсі, перш ніж перейшла до Ламбрука. А ось для молодшого сина Уельських – принца Луї – навчання розпочалося у дитячому садку Віллкокса в Кенсінгтоні, а у серпні 2022 року він вступив до Ламбрука разом зі своїм братом та сестрою.
Кейт Міддлтон, принцеса Уельська
Майбутня на той момент принцеса навчалася у Мальборо-коледжі. А потім вступила до Сент-Ендрюського університету в Шотландії, де вивчала історію мистецтв.
У цьому університеті Кейт познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Вільямом (їхню історію кохання докладніше ми вже розповідали). Що цікаво, почалися їхні стосунки з дружби, яка згодом переросла в романтичний зв'язок і майже десять років стосунків перед тим, як Вільям наважився таки освідчитися дівчині.
Принцеса Беатріс Йоркська
Онучка королеви Єлизавети II – принцеса Беатріс – розпочала свою освіту в школі Аптон-Гаус, а потім у школах Коуорт-Парк та Сент-Джордж. Потім вона навчалася в Goldsmiths Лондонського університету, вивчаючи там історію.
Принцеса Євгенія Йоркська
Молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія – навчалася у Winkfield Montessori від 1992 до 1993 рік. Звідти вона приєдналася до своєї сестри у школі Upton House School у Віндзорі. До 2003 року вона також відвідувала школу Coworth Park, а потім школу Святого Георгія неподалік Віндзорського замку. Протягом наступних п'яти років Євгенія навчалася у коледжі Мальборо у Вілтширі, де вивчала мистецтво та англійську літературу. Також принцеса Євгенія навчалася в Університеті Ньюкасла, який закінчила 2012 року зі ступенем з англійської літератури, історії мистецтва та політики.
Король Чарльз III
У віці восьми років юний принц Чарльз ненадовго відвідував школу Hill House School, а лише через шість місяців вступив до Cheam School, де залишався протягом п'яти років. Потім батьки відправили його до Гордонстоуна, шотландської державної школи, з навчанням тут у Чарльза пов'язані не найприємніші спогади.
1967 року Чарльз вступив до Кембриджу, де вивчав історію, археологію, антропологію. Він став першим членом британської королівської сім'ї, який отримав диплом.
Принци Едвард, Ендрю та принцеса Анна
Молодший брат короля Чарльза – принц Едвард, герцог Единбурзький навчався у Гордонстоуні, пізніше записався на два семестри до Університетської школи Вангануї у Вангануї, Нова Зеландія, де він працював домашнім наставником та керував драматичними класами. 1986 року він отримав ступінь бакалавра в коледжі Ісуса у Кембриджі. А принц Ендрю, герцог Йоркський, також відвідував Гордонстоун. Королівська принцеса Анна навчалася у школі для дівчаток Бененден.
Читайте також: