Шлюб Кейт і Вільяма був на межі: що врятувало стосунки Уельських

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

За словами одного королівського експерта, у стосунках Кейт та Вільяма не обійшлося без труднощів. І йдеться не лише про труднощі, з якими принцеса Кейт зіткнулася 2024 року, коли лікувалась від раку.

В інтерв’ю Fox News Digital колишній королівський фотограф Ієн Пелхем Тернер пояснив: «У якийсь момент ходили чутки, що шлюб Вільяма та Кейт, можливо, не був таким щасливим, як це здавалося громадськості. Вільям відомий своїми спалахами гніву, і Кейт знаходила способи заспокоїти ситуацію, але особисто я вважаю, що після діагнозу раку та загрози втратити її, близькість між ними відродилася».

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

Пелхем Тернер також розповів про рішення пари переїхати з Аделаїдського котеджу до більш просторого житла: Форест-Лодж у Віндзорському Великому парку. «Саме тому було ухвалено такі рішення, як вибір спокійнішого житла замість палацу, щоб спробувати вести нормальне сімейне життя», — зазначив фотограф, пише marieclaire.com.

Королівська коментаторка Гіларі Фордвіч також розповіла виданню про те, як могли змінитись стосунки Кейт та Вільяма за останні роки. «Нещастя або руйнують шлюб, або зближують подружжя після пережитих труднощів. Безумовно, їхній шлюб призвів до другого варіанту, а не до першого… Вони ніколи не опускаються до жахливих пліток, що вельми гідне захоплення».

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше ми розповідали три любовні історії Кейт Міддлтон до весілля із принцом Вільямом.