Шлюб княгині Шарлін на межі краху: Альбер II вперше прокоментував плітки

Чутки про те, що шлюб Альбера II та княгині Шарлін тріщить по швах ходять давно. І ось князь вирішив їх прокоментувати офіційно та розставити всі крапки над "і".

Представник княжого палацу опублікував заяву Альбера II, у якій князь повністю спростував усі чутки.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

"Я хотів би офіційно спростувати зловмисні чутки, що розповсюджуються французьким журналом Royauté. Будь ласка, не беріть до уваги цю статтю, яка абсолютно необґрунтована", — йдеться в заяві, повідомляє Hello!

Шарлін Віттсток - колишня олімпійська чемпіонка з плавання, зустрілася вдруге з принцом Монако Альбертом на змаганнях з плавання 2006 року. Історію їхніх стосунків ми вам уже розповідали, 2011 року пара одружилася. А у грудні 2014-го у них народилося двоє спадкоємців – син Жак (майбутній князь) та принцеса Габріелла.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Associated Press

Також відомо, що Альбер II має позашлюбних дорослих дітей від романтичних інтрижок на стороні, які, як припускають ЗМІ, князь крутив навіть після заручин із Шарлін. На весіллі принцесу назвали "найсумнішою нареченою", оскільки вона, виходячи заміж, знала, що майбутній чоловік її зраджує. Говорили, навіть намагалася втекти з Монако напередодні церемонії, але не вийшло.

Раніше у французьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що княгиня буквально змусила свого чоловіка підписати з нею контракт, згідно з яким вона виконуватиме свої королівські обов'язки та отримуватиме за це пристойну винагороду. Але Альберт, як бачите, все заперечує.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також: