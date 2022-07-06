Шлюб не витримав санкцій: олігарх Усманов та тренерка коханки Путіна розлучилися

Після вторгнення Росії до України "друзі" Путіна зіткнулися із санкціями у Великій Британії, США та країн Європейського союзу.

Одним із тих, хто потрапив під ці санкції, став наближений до Путіна олігарх Алішер Усманов. За версією журналу Forbes росіянин є третім у списку олігархом у РФ зі статком майже 19 мільярдів доларів. І, схоже, ці санкції впливають не тільки на особисті статки олігарха, а й вплинули на його сімейне життя.

Ірина Віннер-Усманова з Путіним / Фото: Associated Press

Стало відомо, що Алішер Усманов офіційно розлучився з дружиною Іриною Вінер-Усмановою, з якою був одружений від 1992 року. Ірина Віннер – це тренерка з художньої гімнастики, яка була першою тренеркою ексгімнастки Аліни Кабаєвої – коханки президента Путіна.

Ірина Вінер заявила Матч ТВ, що розлучення з російським бізнесменом Алішером Усмановим відбулося в РАГСі, оскільки подружжя не має спільних неповнолітніх дітей і обидва згодні на розлучення. А ось причини його не розголошуються.

Алішер Усманов / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми писали, що Світлана Медведєва звернулася до Путіна з проханням надати їй дозвіл на розлучення із Дмитром Медведєвим. У Росії, виявляється, навіть такі речі як розлучення вирішує кремлівський диктатор.

Читайте також: