Шлюб не витримав санкцій: старша дочка Путіна розлучається з чоловіком

Офіційно цю інформацію поки що не підтверджено.

Кремлівський диктатор Путін не лише вбиває українців. Він убив і мрію своєї старшої дочки Марії Воронцової, яка хотіла відкрити елітний медичний центр для багатих іноземців неподалік Санкт-Петербурга. Але через санкції це стало неможливим.

36-річна Марія, яка народилася в ті часи, коли її батько Володимир Путін був шпигуном КДБ, є експерткою із рідкісних генетичних захворювань у дітей. Навчалася Маша в Німеччині та Москві, перш ніж продовжити вивчати біологію в Санкт-Петербурзькому державному університеті.

Володимир Путін з дочками (ліворуч Катя, праворуч Маша)

Як пише Daily Mail, російський журналіст Сергій Канєв заявив, що Путін підставив власну дочку, розв'язавши війну в Україні і отримавши у відповідь масивні санкції Заходу.

"У планах було залучити пацієнтів з Європи та багатих шейхів із країн Перської затоки. А тепер, після нападу на Україну, які європейці та шейхи прийдуть?"

Редактор The Insider, слідчого агентства, забороненого за розслідування передбачуваної кремлівської корупції, який перебуває у вигнанні, Роман Доброхотов, у соціальних мережах Сергія Канєва, заявив, що Марія Воронцова розлучилася зі своїм чоловіком — нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном, який, власне, і планував відкрити цю клініку. Повідомляється, що це сталося ще до війни, але подробиці не розкриваються.

Йорріт Фаассен довгий час працював у Росії в компаніях "Газпромбанк-Інвест" та "Будтрансгаз". Вважається, що його батько був полковником голландських збройних сил.

Марія Воронцова — провідна наукова співробітниця Національного медичного дослідницького центру ендокринології МОЗ Росії. Також вона є експерткою із карликовості. Минулого року вона давала інтерв'ю каналу "Росія 24" про російські зусилля боротьби з рідкісними генетичними захворюваннями у дітей, але тоді не повідомлялося, що вона донька Путіна.

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