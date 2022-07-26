"Шлюб стає міцнішим після випробувань": Олена Зеленська розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком під час війни

Володимир і Олена Зеленські дали інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану в ефірі Talk TV, яке відбулося у Києві. Президентське подружжя розповіло про те, як змінилися їхні стосунки від початку війни, пише Daily Mail.

*WORLD EXCLUSIVE*

Ukraine’s President Volodymyr ⁦⁦Zelenskyy ⁦@ZelenskyyUa⁩ & First Lady Olena Zelenska have given me their first joint international TV interview. We spoke in Kyiv and it was a riveting, compelling & news-making conversation.

Airs later this week. pic.twitter.com/abX4QXo0ZE — Piers Morgan (@piersmorgan) July 25, 2022

Перша леді зазначила, що війна зблизила їх і зміцнила шлюб. Тепер вони більше цікавляться одне одним.

"Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, у нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися одне одним, я думаю, у нашому випадку буде та сама історія. Нам є ще що сказати одне одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас згуртованішими", - зазначила Олена.

Зеленський додав: "Моя відповідь не була б іншою". На що його дружина сказала: "Ти повинен мати свою думку з цього приводу".

Тоді Володимир, сміючись, сказав: "Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що в мене немає іншого досвіду. У мене була лише одна дружина, і я щасливий".

До слова, Володимир і Олена одружилися 2003 року. Вони виховують двох дітей: 9-річного Кирила і 18-річну Олександру.

В інтерв'ю Зеленська сказала, що війна вкрала дитинство у її сина. Він втратив будь-який інтерес до хобі, якими захоплювався до початку повномасштабного вторгнення. Вона не може повернути його "займатися мистецтвом і гуманітарними науками".

Наразі Кирило, коли виросте, мріє бути військовим. За словами першої леді, про це мріють усі українські хлопці.

"До війни мій син ходив до ансамблю народного танцю. Він грав на піаніно, вивчав англійську, відвідував спортивний клуб. Але після майже п’яти місяців війни України з Росією, єдине, чого він хоче навчитися, - це бойові мистецтва та те, як користуватися гвинтівкою", - розповіла Олена.

На інтерв'ю перша леді постала у стильному світлому костюмі, який складався з жакету з накладними кишенями і таким самим поясом та з широких штанів. Вбрання вона доповнила гостроносими туфлями.

*TOMORROW, 8pm*

My world exclusive interview with Ukraine’s President Zelenskyy and his wife, First Lady Zelenska. It’s a riveting, inspiring & fascinating conversation with a remarkable couple. ⁦@PiersUncensored⁩ ⁦ pic.twitter.com/LJyiQaHSCL — Piers Morgan (@piersmorgan) July 26, 2022

Нагадаємо, Олена Зеленська під час своєї поїздки до США дала інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Вона розповіла про свій візит до Вашингтона, виступ у Конгресі і про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

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