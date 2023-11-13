Сходила до книгарні: який вигляд має королева Летиція у звичайному житті

Рідко королеву Іспанії так просто можна побачити в публічному місці. На Летиції була рожева шкіряна куртка-косуха від її улюбленого бренду Boss і чорні штани, а через плече у неї висіла чорна плетена шкіряна сумка від Mango. У королеви був легкий мейкап і розпущене її довге натуральне волосся. Королева Летиція має значно молодший вигляд ніж їй насправді років.

Сфотографували її з авторами Сонсолес Онєга та Альфонсо Гойсуєта на заході у магазині книжок.

Нещодавно королева Летиція та король Філіп VI повернулися з Данії, де провели три дні в рамках свого державного візиту. Іспанська королева продемонструвала кілька ефектних луків під час цієї подорожі.

Королева Летиція у Данії / Фото: Getty Images

Королева Летиція та королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Читайте також: