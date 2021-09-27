Сходила до театру: донька Юлії Тимошенко у короткій сукні продемонструвала татуювання

Євгенія Тимошенко разом з мамою та донькою подивилис ябродвеський мюзикл "Сімейка Аддамсів".
Вчора Юлія Тимошенко разом з донькою Євгенією та онучкою Євою сходила до Київського національного академічного театру оперети. Там вони переглянули бродвеський мюзикл "Сімейка Аддамсів".
Перед виставою політикиня з рідними зробила світлину і опублікувала її у Facebook. Юлія Володимирівна постала у білому двобортному пальті зі срібними ґудзиками та з одною накладною кишенею, чорній водолазці та білій спідниці-олівці. Вбрання нардепка доповнила чорними туфлями на шпильках із кремовими носками.
Євгенія була одягнена у коротке двобортне пальто А-силуету графітового кольору, яке поєднала з чорними колготами, чорними лакованими туфлями та чорною сумочкою через плече.
А на 5-річній онучці Тимошенко була чорна мереживна суконька, білий кардиган, білі колготки та черевички зі стразами. Обличчя дівчинки розмалювали аквагримом - маскою у вигляді тварини.
Пізніше Юлія Володимирівна виклала в Instagram фото, зроблене під час антракту у залі театру. Народна депутка вирішила не знімати верхній одяг. А от її донька та онука зняли верх. Так, Євгенія у чорній короткій сукні продемонструвала своє татуювання на правій руці.
Фоловери Тимошенко залишили у коментарях багато компліментів їм: "Дуже гарні! Неймовірні красуні", "Три дівчинки - одне обличчя", "Які ви всі схожі", "Милі дівчатка, особливо наймолодша. Щасти вам", "Онучка дуже схожа на бабусю".
Нагадаємо, раніше Юлія Володимирівна показала, як зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля.
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