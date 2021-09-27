Сходила до театру: донька Юлії Тимошенко у короткій сукні продемонструвала татуювання

Євгенія Тимошенко разом з мамою та донькою подивилис ябродвеський мюзикл "Сімейка Аддамсів".

Вчора Юлія Тимошенко разом з донькою Євгенією та онучкою Євою сходила до Київського національного академічного театру оперети. Там вони переглянули бродвеський мюзикл "Сімейка Аддамсів".

Перед виставою політикиня з рідними зробила світлину і опублікувала її у Facebook. Юлія Володимирівна постала у білому двобортному пальті зі срібними ґудзиками та з одною накладною кишенею, чорній водолазці та білій спідниці-олівці. Вбрання нардепка доповнила чорними туфлями на шпильках із кремовими носками.

Юлія Тимошенко/Facebook Юлії Тимошенко

Також читайте У сукні з драпуванням та золотими ґудзиками: Юлія Тимошенко у стінах парламенту

Євгенія була одягнена у коротке двобортне пальто А-силуету графітового кольору, яке поєднала з чорними колготами, чорними лакованими туфлями та чорною сумочкою через плече.

А на 5-річній онучці Тимошенко була чорна мереживна суконька, білий кардиган, білі колготки та черевички зі стразами. Обличчя дівчинки розмалювали аквагримом - маскою у вигляді тварини.

Пізніше Юлія Володимирівна виклала в Instagram фото, зроблене під час антракту у залі театру. Народна депутка вирішила не знімати верхній одяг. А от її донька та онука зняли верх. Так, Євгенія у чорній короткій сукні продемонструвала своє татуювання на правій руці.

Юлія Тимошенко з донькою та онучкою / Instagram Юлії Тимошенко

Фоловери Тимошенко залишили у коментарях багато компліментів їм: "Дуже гарні! Неймовірні красуні", "Три дівчинки - одне обличчя", "Які ви всі схожі", "Милі дівчатка, особливо наймолодша. Щасти вам", "Онучка дуже схожа на бабусю".

Нагадаємо, раніше Юлія Володимирівна показала, як зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля.

Читайте також: В обтислій сукні зі смужками на рукавах: новий вихід Юлії Тимошенко

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання