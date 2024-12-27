Сходила на прогулянку: Сара Йоркська поділилася зворушливим відео з коргі королеви Єлизавети II

Сара Йоркська опублікувала зворушливе різдвяне послання поруч із двома коргі покійної королеви Єлизавети II, які тепер живуть у неї і принца Ендрю в Royal Lodge.

Сара Фергюсон поділилася зворушливим різдвяним посланням в Instagram. Відео, мабуть, було знято в маєтку, де герцогиня проживає зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю. Кажуть, саме Сара переконала принца Ендрю відмовитися від участі в королівській проходці на Різдво в Сандрінгемі після скандалу, що нещодавно сплив.

У відео герцогиня сказала:

"Це час для роздумів, і я просто хочу подякувати. І величезні обійми доброти та ласки тим з вас, хто був такий добрий і підтримував мене. Люди по всьому світу, які почуваються трохи пригніченими або сумними, просто візьміть трохи радості і від нас тут. Ми посилаємо вам так багато любові, і ви повинні просто продовжувати показувати світло, повертатися до світла, знаходити радість і казати дякую", — сказала Сара у відео.

Сара сходила на прогулянку з Сенді та Мьюїком територією маєтку. Відомо, що Різдво Сара та Ендрю провели вдома, до них приїжджала дочка принцеса Євгенія із сім'єю.

А ось принцеса Беатріс з'явилася з королівською родиною у Сандрінгемі.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці та сином Крістофером / Фото: Associated Press

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