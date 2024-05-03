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Сходила на шопінг: вагітна принцеса Раджва потрапила під приціл папараці в Аммані

Сходила на шопінг: вагітна принцеса Раджва потрапила під приціл папараці в Аммані

Принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Дружина кронпринца Хусейна зараз чекає на першу дитину, яка має народитися влітку.

Нещодавно принцеса Раджва відсвяткувала 30-річчя, а її чоловік кронпринц Хусейн привітав дорогу дружину з ювілеєм.

А днями принцесу помітили фотографи під час прогулянки магазинами в Аммані. Принцеса Раджва виходила з одного з бутиків і прямувала до свого авта, відео опублікували у соцмережі @alwakeelnews.

Одягнена принцеса була у джинсовий комбінезон та зручні кросівки, а в руках несла маленьку сумку. Було помітно і її живіт, що вже підріс.

Поки що невідомо, хто народиться у пари – хлопчик чи дівчинка. Певно, публіка дізнається про це вже після появи спадкоємця на світ.

Нагадаємо, вчора ми показували вам новий образ королеви Ранії. Її заскочили біля готелю, коли вона прибула до Нью-Йорка.

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