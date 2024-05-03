Сходила на шопінг: вагітна принцеса Раджва потрапила під приціл папараці в Аммані

Дружина кронпринца Хусейна зараз чекає на першу дитину, яка має народитися влітку.

Нещодавно принцеса Раджва відсвяткувала 30-річчя, а її чоловік кронпринц Хусейн привітав дорогу дружину з ювілеєм.

А днями принцесу помітили фотографи під час прогулянки магазинами в Аммані. Принцеса Раджва виходила з одного з бутиків і прямувала до свого авта, відео опублікували у соцмережі @alwakeelnews.

Одягнена принцеса була у джинсовий комбінезон та зручні кросівки, а в руках несла маленьку сумку. Було помітно і її живіт, що вже підріс.

الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال # الوكيل_الإخب — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2024

Поки що невідомо, хто народиться у пари – хлопчик чи дівчинка. Певно, публіка дізнається про це вже після появи спадкоємця на світ.

Нагадаємо, вчора ми показували вам новий образ королеви Ранії. Її заскочили біля готелю, коли вона прибула до Нью-Йорка.

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