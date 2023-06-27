Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сходила на вечірку: дружина Ріші Сунака підкреслила струнку фігуру квітковою сукнею з декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
832
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сходила на вечірку: дружина Ріші Сунака підкреслила струнку фігуру квітковою сукнею з декольте

Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Акшату Мурті любить яскраві аутфіти.

Фотографи зазнімкували дружину прем'єр-міністра Ріші Сунака – Акшату Мурті, коли вона вийшла з вечірки Руперта і Лаклана Мердоків у Спенсер-гаусі у Лондоні.

Акшата мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у сукню кольору фуксії з квітковим принтом, декольте, рукавами-ліхтариками і драпуванням. Аутфіт дружина прем'єра доповнила світло-рожевим плетеним клатчем.

Акшата Мурті / © Getty Images
Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Мурті зробила укладання з локонами, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками. А ще чудовим доповненням її яскравого луку була гарна щира усмішка.

До речі, у цій сукні Акшата з'явилася у травні на заході "Симпозіум наступних поколінь", який відбувся у межах саміту G-7 у Хіросімі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
832
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація