Сходила на вечірку: дружина Ріші Сунака підкреслила струнку фігуру квітковою сукнею з декольте

Фотографи зазнімкували дружину прем'єр-міністра Ріші Сунака – Акшату Мурті, коли вона вийшла з вечірки Руперта і Лаклана Мердоків у Спенсер-гаусі у Лондоні.

Акшата мала чарівний вигляд. Вона була одягнена у сукню кольору фуксії з квітковим принтом, декольте, рукавами-ліхтариками і драпуванням. Аутфіт дружина прем'єра доповнила світло-рожевим плетеним клатчем.

Акшата Мурті / Фото: Getty Images

Мурті зробила укладання з локонами, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками. А ще чудовим доповненням її яскравого луку була гарна щира усмішка.

До речі, у цій сукні Акшата з'явилася у травні на заході "Симпозіум наступних поколінь", який відбувся у межах саміту G-7 у Хіросімі.

Читайте також: