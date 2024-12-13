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Сходила на виставку: шведську кронпринцесу Вікторію помітили на вулиці у Стокгольмі

Сходила на виставку: шведську кронпринцесу Вікторію помітили на вулиці у Стокгольмі

Принцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Королівська особа обрала просте та повсякденне вбрання.

У Шведському музеї Голокосту у Стокгольмі стартувала важлива виставка під назвою Untold ("Нерозказане"). Вона розповідає про геноцид синті та ромів 1944 року. Почесною гостею виставки стала шведська кронпринцеса Вікторія. Їй провели екскурсію продюсери заходу.

Коли Вікторія вийшла з автомобіля та прямувала на виставку, її сфотографували папараці. 47-річна королівська особа була одягнулась у темні кольори.

Зокрема на кронпринцесі була сіра мідісукня, смугастий жакет та чорні чоботи. Лук вона доповнила сірою сумкою та срібними прикрасами.

Принцеса Вікторія / © Getty Images
Принцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Образ Вікторії був простим та повсякденним. На світських та державних заходах вона носить зовсім інші сукні та прикраси, зокрема одягає дорогоцінні тіари. Наприклад, на нещодавньому банкеті на честь Нобелівської премії 2024 року вона сяяда у чорно-рожевій сукні та тіарі з діамантами.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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