Сходила в кафе: папараці заскочили леді Амелію Віндзор у Лондоні

Її називають однією з найкрасивіших членів британської королівської родини. І хоча Амелія далека від престолу, у світських колах дівчина відома. Проте її легко можна зустріти у лондонських кав'ярнях чи просто під час прогулянки містом.

Саме одне з таких фото зробили папараці, коли леді Амелія вийшла з друзями попити каву. Одягнена дівчина була в чорний трикотажний топ, чорні джинси та взута в жовті кросівки. На зап'ястях у Амелії було кілька браслетів, а у вухах золоті сережки. Волосся вона розпустила і одягла сонцезахисні окуляри з оправою в принт.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Минулого виходу Амелія Віндзор у сукні-комбінації на бретельках з'явилася на вечері в одному з лондонських закладів.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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