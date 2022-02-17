Сходила в кіно з невісткою: королева Норвегії Соня та принцеса Метте-Маріт з'явилися на публіці

Королева Норвегії Соня вийшла у світ разом зі своєю невісткою кронпринцесою Метте-Маріт.

Королівські особи відвідали прем'єру фільму "Маргрет Прекрасна" у кінотеатрі "Колізей" в Осло, у Норвегії. 48-річна дружина кронпринца Гокона Метте-Маріт мала чудовий вигляд в total black look. На ній було довге тепле пальто, щільні колготи, гостроносі туфлі-човники з пряжками і на підборах, а в руках червоний клатч зі шкіри крокодила. Метте-Маріт була в масці, а біляве волосся гарно накрутила локонами.

Кронпринцеса Метте-Маріт та королева Соня / Getty Images

84-річна королева Соня була в чорному штанному костюмі в смужку, а зверху накинула бузкову хустку. Вона була в туфлях на підборах і з сумкою на ремінці-ланцюжку на плечі. Королева також була в захисній масці, а у неї на шиї та у вухах були перлинні прикраси.

Кронпринцеса Метте-Марит та королева Соня / Getty Images

Під час пандемії члени норвезької королівської сім'ї рідко з'являлися на публіці. Приємно, що це зараз змінюється.

Читайте також: