Сходили до ресторану: папараці заскочили Меган і Гаррі на День закоханих

Принц Гаррі та Меган Маркл відсвяткували День святого Валентина в одному з ресторанів у Канаді.

Пару сфотографували дорогою з розкішного італійського ресторану Il Caminetto у Вістлері, де вони повечеряли у святковий вечір.

Меган з'явилася цього вечора на публіці в кашеміровому пальті насиченого червоного кольору від Loro Piana за 5840 доларів, доповнивши його широкими штанами, гостроносим взуттям на підборах та з сумкою зі шкіри Maison Valentino.

"Вони сиділи в затишному куточку головного ресторану і поводилися, як будь-яка інша пара на День святого Валентина. Вони обоє весь час усміхалися і продовжували торкатися рук одне одного. Було чудово бачити, що вони мають такий закоханий вигляд", — розповів очевидець. .

Меган і Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

До Канади Сасекські прилетіли якраз до свята, щоб провести кілька днів у тренувальному таборі "Ігор нескорених". На денних заходах Меган уже продемонструвала публіці кілька зимових образів.

Читайте також: