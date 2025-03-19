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Сходили на дегустацію: король Чарльз та королева Камілла випили по чарці віскі на публіці

Сходили на дегустацію: король Чарльз та королева Камілла випили по чарці віскі на публіці

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла сьогодні здійснили візит до Північної Ірландії.

Їхні Величності були зазнімковані під час дегустації віскі в The Friend at Hand у Белфасті. Король та його дружина підняли по келиху кожен свій напій, позуючи перед фотокамерами.

Також відомо, що під час візиту Чарльз та Камілла поспілкувалися з власниками бізнесу, місцевими гідами та флористами, перш ніж вирушити на екскурсію до галереї Sea Holly. Заснована 2019 року, галерея Sea Holly Gallery підтримує та просуває місцевих художників з усієї Північної Ірландії.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images
Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Під час цієї поїздки королева Камілла продемонструвала ідеальний лук у смарагдовому відтінку, а король Чарльз одягнув темно-синій костюм у смужку та свої улюблені туфлі-оксфорди.

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images
Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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