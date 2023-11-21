Сходили на хокей: Меган та Гаррі провели вечір у Ванкувері

Герцог та герцогиня Сасекські відвідали хокейний матч "Ванкувер Кенакс". Принц Гаррі урочисто закинув першу шайбу, вийшовши на лід перед матчем між "Ванкувер Кенакс" та "Сан-Хосе Шаркс". Потім він та його дружина Меган спостерігали за грою зі своїх місць у ложі.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Момент появи принца Гаррі на льоду відбувся через 21 рік після того, як його бабуся, королева Єлизавета II, урочисто вкидала шайбу (також на грі "Ванкувер Кенакс" та "Сан-Хосе Шаркс"). Покійна королева тоді відвідала Ванкувер під час 11-денного туру Канадою на честь свого золотого ювілею.

Принц Гаррі та Меган Маркл перебувають у Канаді напередодні наступних "Ігор нескорених", які відбудуться у Ванкувері та Вістлері 2025 року, пише People.

Меган з'явилася на трибунах у чорному аутфіті, а у неї на шиї виблискувало золоте кольє від Cartier з розсипом діамантів вартістю 15 200 доларів. Герцогиня розпустила довге волосся, зробила легкий макіяж та світлий манікюр, а на її зап'ясті був браслет Cartier "Love" із жовтого золота, який вона часто носить, його вартість складає 6300 доларів.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для Сассекських Канада – особливе місце. Як пара вони дебютували на "Іграх нескорених" 2017 року в Торонто, де Меган жила під час знімань серіалу "Форс-мажори", в якому вона грала одну з ролей.

Принц Гаррі в Канаді / Фото: Getty Images

Перш ніж відмовитися від своїх королівських обов'язків 2020 року, герцог та герцогиня Сассекські провели свій перший курортний сезон із родиною на острові Ванкувер 2019 року. А згодом переїхали з Британії до Канади перед тим, як остаточно влаштуватися в США.

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